FOCUS TMW - Serie C, la top 11 gir. A: Fanucchi, Senesi e Corazza sul podio

Grossa occasione persa dal Livorno: in vantaggio per due a uno a Olbia si fa rimontare e perde 4-2, di conseguenza la capolista del girone A dopo 34 giornate resta, pur avendo riposato, il Siena. Vince anche il Pisa, che proprio in zona Cesarini ha avuto la meglio sulla Pro Piacenza. Potrebbe entrare ai play-off a fine campionato il Pontedera, vittorioso a Monza. Manca pochissimo anche alla qualificazione della Carrarese, vittoriosa 2-0 sul Gavorrano. Per la Pistoiese appena un pareggio col Piacenza. L’Arzachena rischia ma riesce a pareggiare 2-2 in casa della Lucchese, mentre l’Arezzo difende il pareggio a Cuneo, pur rimanendo in zona pericolosa. Non riesce la Giana Erminio a uscire indenne dal Lungobisenzio di Prato: i lanieri, ultimi in classifica, si impongono addirittura per 3-2, e inseguono quella che sarebbe una clamorosa salvezza anche passando dai play-out. In totale i gol nelle otto partite giocate sabato sono stati ben 29. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

PORTIERE

Samuel Perisan (Arezzo): bravo a tenere inviolata la porta nell'ostica trasferta di Cuneo contribuendo alla conquista di un punto pesantissimo in chiave salvezza.

DIFENSORI

Fabio Varricchio (Arzachena): entra in campo a meno di mezz'ora dalla fine e dà la spinta necessaria per trovare il pareggio.

Michele Murolo (Carrarese): l'esperto centrale ex Salernitana si conferma leader della retroguardia giallazzurra.

Walter Zullo (Pistoiese): l'ex Cremonese veste i panni di goleador siglando, con un preciso colpo di testa, la rete del definitivo 2-2.

Lorenzo Filippini (Pisa): il terzino scuola Lazio realizza il primo gol di giornata ribattendo in porta il rigore inizialmente respinto da Gori.

CENTROCAMPISTI

Francesco Lisi (Pisa) : seconda prestazione consecutiva a dir poco perfetta dell'ex Juve Stabia, un motorino instancabile sulla sua fascia di competenza.

Andrea Caponi (Pontedera): si procura il rigore poi trasformato da Grassi impreziosendo una prova di grande sacrificio.

Gianmario Piscitella (Prato): il fantasista scuola Roma si mette in luce con un gol alla Del Piero, un vero capolavoro.

ATTACCANTI

Jacopo Fanucchi (Lucchese): nel giro di quattro minuti realizza una importantissima doppietta che consente ai suoi di rimontare l'iniziale 1-0 dell'Arzachena.

Yuri Senesi (Olbia): giornata da incorniciare per l'attaccante in forza ai sardi, autore di una doppietta contro la corazzata Livorno.

Simone Corazza (Piacenza): l'ex Novara conferma di avere doti tecniche da categoria superiore. Implacabile anche sotto porta con due gol da centravanti puro.

ALLENATORE

Mario Petrone (Pisa): l'ex Ascoli inizia benissimo la sua avventura in nerazzurro con il pirotecnico successo ai danni della Pro Piacenza.