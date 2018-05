FOCUS TMW - Serie C, la top 11 gir. A: Vantaggiato trascina il Livorno in B

Modulo 4-2-4

Daniele Vantaggiato

Dopo 37 giornate di campionato nel girone A il Livorno è promosso in Serie B: gli amaranto di mister Sottil hanno pareggiato 1-1 in casa con la Carrarese, mentre i senesi hanno perduto in casa con il Piacenza per 2-0. Pisa matematicamente terzo dopo il ko esterno di Arezzo. Si rafforzano in zona play-off Monza (1-0 al Paschiero sul Cuneo) e Viterbese (1-0 sul terreno dell'Olbia). Salgono, nella zona degli spareggi che contano, la Giana Erminio (4-3 al fotofinish contro il Gavorrano), la Pistoiese (2-1 all’Alessandria che perde dopo 19 risultati utili consecutivi) e il Pontedera (2-0 al Prato che rischia la retrocessione). Prezioso successo della Pro Piacenza 4-1 sull'Arzachena. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoweb.com

PORTIERE

Anthony Iannarilli (Viterbese): mantiene inviolata la porta della formazione laziale nell'ostica trasferta di Olbia.

DIFENSORI

Giulio Mulas (Pistoiese): grande prestazione a tutto campo del giovane tornante di proprietà del Carpi, un motorino instancabile sulla corsia di destra.

Simone Sini (Viterbese): tiene a bada clienti scomodi come Ragatzu e Silenzi contribuendo alla vittoria sul campo dell'Olbia.

Stefano Negro (Monza): l'ex Pro Vercelli sfodera una prestazione maiuscola in marcatura sullo sgusciante Dell'Agnello.

Nicolas Bresciani (Livorno) : il giovanissimo terzino amaranto si mette in mostra con doti tecniche e personalità che lo proiettano ad una stagione da protagonista in Serie B.

CENTROCAMPISTI

Diego Cenciarelli (Viterbese) : con un insidioso sinistro sblocca il risultato regalando ai suoi una vittoria preziosa in chiave play-off.

Mario Gargiulo (Pontedera): chiude il derby col Prato nel finale facendosi trovare il posto giusto al momento giusto.

ATTACCANTI

Davide Moscardelli (Arezzo): tiene accese le speranze di una salvezza diretta con un grande sinistro sotto la traversa che regala ai suoi il derby con l'Arezzo.

Niccolò Romero (Piacenza): trova il sesto centro stagionale con un colpo da autentico bomber che stende la Robur Siena.

Daniele Vantaggiato (Livorno): trascina ancora una volta i suoi ad una vittoria decisiva che regala gli amaranto il ritorno in cadetteria.

Fabio Perna (Giana Erminio) : sabato da incorniciare per il centravanti classe '86 che mette a segno una doppietta nella rocambolesca vittoria sul Gavorrano.

ALLENATORE

Andrea Sottil (Livorno): taglia l'agognato traguardo della promozione diretta in Serie B sperando di vivere un'altra stagione da protagonista.