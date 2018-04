FOCUS TMW - Serie C, la top 11 gir. B: undicesimo gol stagionale per Altinier

Modulo 3-4-3

Altinier della Reggiana

Nel girone B della Serie C si è fermato il Padova, che allo stadio Nereo Rocco di Trieste è stato battuto dalla Triestina per 1-0 con gol decisivo di Coletti. Non ne approfitta la Sambenedettese, che esce sconfitta dal terreno del Bassano. Vince invece la Reggiana che supera il Ravenna fuori casa e passa a quota 50 punti. Prezioso successo per il Sudtirol, che supera il Fano per 2-0 e si mantiene dentro alla zona play-off. Prova a risalire l’Albinoleffe, 3-1 alla Feralpisalò, mentre il Mestre non riesce a battere il Vicenza: a Portogruaro finisce 0-0. Il Renate resiste e pareggia 1-1 a Teramo, la Fermana sconfigge il Gubbio e si avvicina alla salvezza. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Davide Facchin (Reggiana): l'esperto pipelet scuola Milan sfodera una prestazione maiuscola sventando occasioni su occasioni in quel di Ravenna.

DIFENSORI

Alessandro Lambrughi (Triestina): prestazione di grande sostanza dell'ex Livorno, abile a dare il suo contributo in entrambe le fasi di gioco.

Mattia Gennari (Fermana): tiene a bada le sfuriate del solito Jallow, contribuendo alla vittoria dei suoi sul Gubbio.

Mathias Solerio (Albinoleffe): bravissimo nella marcatura su Guerra che trova il gol solo nel finale a risultato già compromesso.

CENTROCAMPISTI

Fabian Tait (Sudtirol): conferma di essere tra i centrocampisti più forti della categoria con una prova gagliarda impreziosita da un gol seppur fortunoso.

Tommaso Coletti (Triestina) : una garanzia in mezzo al campo, regala agli alabardati la vittoria sulla capolista Padova grazie ad un gol da applausi.

Antonio Palma (Renate): sigla la rete del definitivo 1-1 trasformando in scioltezza un calcio di rigore pesantissimo.

Federico Proia (Virtus Bassano): solita prestazione generosa del giovane centrocampista giallorosso che impedisce a Bellomo di creare pericoli.

ATTACCANTI

Ardit Gashi (Virtus Bassano): il trequartista originario del Kosovo realizza la rete del definitivo 2-0 al termine di un'azione tutta personale con una conclusione imparabile.

Cristian Altinier (Reggiana): l'ex Padova realizza il centro numero undici nel corso di questa stagione regalando ai suoi un successo importantissimo.

Nicolò Sperotto (Fermana) : con un preciso ed imprendibile colpo di testa supera Volpe realizzando il gol vittoria col Gubbio.

ALLENATORE

Nicola Princivalli (Triestina): dopo aver preso il posto di Sannino, sta dimostrando di avere doti tecniche e caratteriali per guidare una squadra importante di cui è stato bandiera e capitano.