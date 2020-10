focus Serie C, occhio agli svincolati: ecco le occasioni del Girone B

Archiviata la sessione estiva di calciomercato, è tempo di guardare ai giocatori rimasti svincolati. Dopo una sessione così particolare come quella appena andata in archivio sono molte le "occasioni" a costo zero a disposizione della venti società che lo scorso anno hanno militato nel Girone B di Serie C.

Tanti i calciatori per ora fermi, e recentemente finiti al centro di rumors di mercato, come a esempio il portiere Matteo Cincilla.

Di seguito, riportiamo l'elenco dei calciatori che erano attivi nel campionato di Serie C 2019/2020, Girone B, e attualmente sono senza squadra:

PORTIERI: Mirko Albertazzi (Vicenza), Gianmarco Celeste (Carpi), Andrea Ciacci (Vis Pesaro), Matteo Cincilla (Ravenna), Gaetano Fasolino (Fano), Riccardo Galli (Padova), Davide Libertazzi (Imolese), Stefano Minelli (Padova), Francesco Pacini (Modena), Mattia Palombo (Fano), Andrea Sala (Rimini), Federico Serraiocco (Vis Pesaro), Andrea Spurio (Ravenna), Gianmarco Stefanelli (Cesena), Vincenzo Venditti (Fermana)

DIFENSORI: Benjamin Boccioletti (Fano), Andrea Bonetto (Fermana), Daniele Capelli (Padova), Alessandro Castellana (Piacenza), Andrea Coda (Gubbio), Marco Fondacci (Gubbio), Federico Giraudo (Cesena), Maxime Giron (Modena), Nicola Lancini (Fermana), Matteo Liviero (Vicenza), Alessandro Malomo (Triestina), Michele Messina (Rimini), Eros Pellegrini (Carpi), Emanuele Politti (Modena), Fabiano Santacroce (Virtus Vecomp Verona), Diego Vannucci (Virtus Verona), Marco Zambelli (Feralpisalò)

CENTROCAMPISTI: Stefano Botta (Vis Pesaro), Gabriele Bove (Gubbio), Roberto Candido (Rimini), Luca Cattaneo (Piacenza), Diego Cenciarelli (Sambenedettese), Manuel Di Paola (Virtus Vecomp Verona), Marco Hoxha (Arzignano), Cherif Karamoko (Padova), Marco Massardi (Fano), Leo Mazis (Triestina), Edoardo Merci (Virtus Vecomp Verona), Alex Misin (Vis Pesaro), Andrea Montanari (Rimini), Lorenzo Panaioli (Imolese), Luca Ricci (Gubbio), Alberto Salata (Triestina), Giuseppe Sapone (Fano), Riccardo Serena (Padova), Matteo Serrotti (Reggiana)

ATTACCANTI: Daniele Cacia (Piacenza), Antonini Culina (Padova), Andrea Ferretti (Triestina), Denilson Gabionetta (Padova), Federico Gerardi (Rimini), Hicham Kanis (Fano), Tony Letizia (Rimini), Riccardo Malandruccolo (Imolese), Davide Mastaj (Carpi), David Okoli (Vicenza), Gomes Ricciulli (Vis Pesaro), Luca Scarlino (Imolese), Alessio Sestu (Piacenza), Vincenzo Tommasone (Carpi), Alberto Tronco (Vicenza)