FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: attaccanti doppiettisti

Modulo 3-4-3

Nella foto Gliozzi

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Pro Vercelli sempre al comando, grazie alla vittoria con il minimo scarto sull'Albissola, vantaggio aumentato nei confronti della Carrarese, sconfitta sul campo della Pro Patria, e del Piacenza, pareggio a Pisa. Vincono in trasferta Arezzo e Pistoiese, vince in casa invece l'Entella. Goleada da pareggio in Pontedera-Siena. Infine il pari tra Lucchese-Alessandria caratterizzato dal rovente post gara. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventitreesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Alberto Pelagotti (Arezzo): ha una gran voglia di riscattare l’annata, quella scorsa, ricca di problemi e delusioni: prima la mancata firma con la Salernitana, poi un ruolo non propriamente da protagonista a Brescia. In terra toscana si sta rilanciando e il rigore parato ha consegnato agli amaranto tre punti fondamentali.

Difensori

Alessio Benedetti (Pontedera): il Siena realizza tre gol e non è una giornata felice per la difesa, lui però si toglie lo sfizio di segnare in apertura una rete di testa tanto bella quanto necessaria per infondere coraggio a cospetto di una corazzata. Ci riprova sul finire del primo tempo sbagliando la mira.

Luca Tedeschi (ProVercelli): quando una squadra si trova in vetta alla classifica spesso ci si dimentica che il merito non va attribuito solo a chi segna, ma anche e soprattutto a chi difende. Un gigante, sempre al posto giusto al momento giusto.

Gabiel Cleur (Entella): quanto corre questo ragazzo! Titolare da poche settimane, sta interpretando alla perfezione il ruolo seguendo le indicazioni di un tecnico bravo come Boscaglia. Ottimi un paio di cross per la testa di Paolucci.

Centrocampisti

Gianluca Nicco (Piacenza): approfitta del clamoroso errore di Gori che, involontariamente, gli passa il pallone favorendo il suo pallonetto. Splendido un assist smarcante sul quale Ferrari arriva leggermente in ritardo.

Tommaso Bellazzini (Alessandria): Falcone respinge male, lui è lì e non può sbagliare. Per 45 minuti è un incubo per il diretto marcatore, sempre imprevedibili i cross a tagliare sul secondo palo dalla trequarti. Esce stremato all’82’ con la palma di migliore in campo.

Grigoris Kastanos (Juventus): sblocca l’inedito derby indovinando l’angolino con una sassata dai 20 metri. Il pallone batte sul palo e termina la sua corsa in fondo al sacco. Ci riprova due volte supportando la fase offensiva con bravura ed eleganza, quando i bianconeri restano in dieci si sacrifica anche in difesa.

Mirko Eramo (Entella): dalla grande paura alla grande gioia. Prima Paroni neutralizza un calcio di rigore, poi l’ex Bari archivia la pratica Cuneo con un tentativo acrobatico coraggioso, quanto spettacolare. Una diga in mediana.

Attaccanti

Massimiliano Pesenti (Pisa): era l’uomo più atteso, si è fatto trovare pronto. Imbeccato da Gucher sigla una splendida doppietta favorito anche dallo splendido primo tempo dei nerazzurri. Nella ripresa la difesa emiliana gli prende le misure e lo contiene, ma dà sempre l’impressione di poter inventare qualcosa.

Ettore Gliozzi (Siena): ristabilisce immediatamente la parità dopo l’1-0 di Benedetti pescando il jolly dal limite dell’area, cerca con insistenza il raddoppio che arriva nella ripresa anche grazie alla sponda vincente di Aramu. Nel finale costringe Biggeri al miracolo.

Giuseppe Le Noci (Pro Patria): una papera di Borra dà il la ad un pomeriggio da incorniciare. Raddoppia dal dischetto meritando l’abbraccio di tutti i compagni e dell’allenatore. Vince il duello a distanza con i mostri sacri Tavano e Maccarone.

Allenatore

Ivan Javorcic (Pro Patria): batte il collega Baldini preparando alla perfezione la partita. Grande attenzione in fase difensiva, ripartenze e pressing alto per non consentire ai centrocampisti della Carrarese di innescare Maccarone prima e Tavano poi. Successo meritato.