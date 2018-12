FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: Cacia trascina il Novara nei play-off

Modulo 3-4-3

© foto di DiLeonforte/TuttoCesena.it

Giornata nera per le prime. Il Piacenza cade in casa col Siena ma la Carrarese, confermandosi in crisi, non ne approfitta: sconfitta in casa dall'Entella, che cresce di partita in partita. Ne approfittano per avvicinarsi pienamente l'Arezzo, con una vittoria, e parzialmente la Pro Vercelli, con un pareggio. Successi in trasferta per Alessandria e Gozzano, festival del gol tra Pontedera e Lucchese ma anche tra Novara e Pisa. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la diciannovesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Paolo Tornaghi (Pro Patria): non deve compiere parate eccezionali, quasi un’ordinaria amministrazione. Riconoscimento, tuttavia, meritato per la sua buona stagione e per la sicurezza che mostra tra i pali e nelle uscite.

Difensori

Marco De Vito (Lucchese): partecipa al festival del gol con una rete facile facile da pochi passi, il modo migliore per ritrovare concentrazione e fiducia in una giornata nera per le due difese.

Dario D’Ambrosio (Siena): Pesenti e Fedato non ne beccano una, è la più piacevole rivelazione di questo girone d’andata super per i toscani.

Riccardo Baroni (Entella): i mostri sacri della Carrarese, con trascorsi importanti anche a livello nazionale, non gli fanno tremare le gambe. A 20 anni sembra un veterano, non sbaglia un solo intervento.

Centrocampisti

Hamza El Kaouakibi (Pistoiese): una sassata da 20 metri con pallone all’incrocio dei pali, il modo migliore per vivere un derby da protagonista. Non basta, ma nulla cancella la sua prodezza balistica.

Davide Buglio (Arezzo): giovanissimo, ma già pronto a mordere le caviglie degli avversari senza paura. 70 minuti di ottima fattura, conditi anche da qualche traversone pericoloso che gli attaccanti non sfruttano a dovere.

Francesco Gazo (Pro Patria): entra in entrambe le azioni decisive mettendoci lo zampino con la consueta bravura. Sfiora la marcatura personale con un bel tiro dalla distanza parato dal portiere del Cuneo.

Simone Icardi (V. Entella): dalla doppietta in coppa Italia col Genoa tutta l’Italia pallonara ha capito che merita di essere seguito perché è bravo e non per il cognome altisonante. Fredda Borra con un magnifico tiro di destro, merito da condividere con Paolucci e Mota Carvalho che confezionano un’azione da far vedere nelle scuole calcio.

Attaccanti

Francisco Sartore (Alessandria): i numeri dicono che non è un grandissimo bomber, ma quando segna regala punti pesanti. I grigi non vincevano fuori casa da mesi, ha il merito di avviare l’impresa chiudendo magistralmente un contropiede da applausi di Santini.

Michele Marconi (Pisa): sesto centro in campionato, stavolta complice anche un pizzico di buona sorte. E’ bravo a ribadire in rete la conclusione sporca di Di Quinzio.

Daniele Cacia (Novara): accende la luce quando tutto sembra buio. Pronti, via e subito va a segno con un tiro che assume una traiettoria anomala. La pareggia a 3 minuti dalla fine sfruttando da grande bomber una dormita della difesa toscana. E sfiora il tris nel finale dalla distanza.

Allenatore

Michele Mignani (Siena): era troppo importante vincere a Piacenza per alimentare il sogno promozione, la sua squadra ci è riuscita con una prova tatticamente perfetta.