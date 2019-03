FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: Casini segna direttamente dal corner

Modulo 4-4-2

Pareggiano sia l'Entella capolista che il Piacenza prima inseguitrice, le distanze rimangono quindi immutate. Grazie ad un gol di Izzillo nel finale, il Pisa ha ragione della Carrarese e si insedia in terza posizione. Vincono in casa Juve B, Lucchese e Arzachena mentre l'Olbia coglie tre preziosi punti in trasferta. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentaduesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Angelo Casadei (Gozzano): ipnotizza Buzzegoli parando con bravura e grande intuito un calcio di rigore che poteva decidere la partita. Migliore in campo in assoluto, ottima un’uscita in anticipo su Eusepi lanciato a rete.

Difensori

Pietro Beruatto (Juventus): 20 anni all’anagrafe, ma la personalità che dimostra contro i big della Pro Vercelli è da veterano. Non è un caso che il Crotone ed altre società di categoria superiore abbiano chiesto informazioni. Stravince il duello con Gatto.

Andrea Cristini (Cuneo): una prova autorevole dal primo all’ultimo minuto, nei momenti di difficoltà è il primo a spronare i compagni esortandoli a combattere senza paura a cospetto di un avversario blasonato, ma mai pericoloso. Soprattutto grazie a lui.

Dario D’Ambrosio (Siena): l’Entella è la squadra probabilmente più forte del girone ed ha un attacco che ben figurerebbe anche in categoria superiore. I bianconeri, però, non concedono praticamente nulla e l’esperto difensore di Caivano si dimostra baluardo insormontabile.

Francesco Lisi (Pisa): la miglior partita nel giorno forse più importante per la sua squadra. Dietro la vittoria nel derby con la Carrarese c’è lo zampino di un calciatore estremamente intelligente dal punto di vista tattico. Spinta costante sulla fascia, tanti cross pericolosi, un paio di punizioni dal limite conquistate con astuzia e un intervento determinante in anticipo su Maccarone lanciato a rete. Cosa chiedere di più?

Centrocampisti

Nicolas Izzillo (Pisa): entra dalla panchina e corona l’assedio dei padroni di casa indovinando la conclusione vincente a 4 minuti dalla fine. L’azione corale è bellissima, l’assist di Minesso gli permette di staccare di testa e battere l’incolpevole Borra.

Fabio Foglia (Arezzo): non poteva scegliere modo migliore per festeggiare la sua centesima presenza, un gol di pregevole fattura che fa esplodere uno stadio che lo ha eletto idolo indiscusso. Un match complessivamente ottimo, contraddistinto da incursioni, corsa, cuore e tanti palloni recuperati.

Riccardo Casini (Arzachena): una prodezza che ha fatto il giro del web, un gol spettacolare direttamente da calcio d’angolo. Il portiere viene forse tradito dalla luce del sole, ma la traiettoria è quanto mai precisa. Dai suoi piedi nascono tutte le azioni più pericolose dei sardi.

Matteo Zanini (Lucchese): regala tre punti fondamentali a mister Langella e alla tifoseria diventando assoluto protagonista negli ultimi 10 minuti, quando tutto lasciava pensare ad un pareggio. La sblocca all’82’ con un destro chirurgico, la chiude in zona Cesarini con un contropiede perfetto.

Attaccanti

Cristian Bunino (Juventus): Muratore si inventa un cross d’autore, lui lo trasforma in oro colpendo di testa con bravura e precisione. Costantemente pericoloso, sfiora il raddoppio con un mancino dalla distanza ed un altro colpo di testa che lambisce il palo alla destra di Nobile.

Daniele Ragatzu (Olbia): calcia dall’altezza del dischetto senza lasciare scampo a Pagnini, coronamento di una prestazione autorevole. Sempre nel vivo del gioco, sempre pronto a dialogare con i compagni anche a costo di arretrare il raggio d’azione. Determinante.

Allenatore

Luca D’Angelo (Pisa): premiato non solo per la classifica, ma anche per l’ottima prestazione offerta nel derby contro una Carrarese non pervenuta e depotenziata nelle sue caratteristiche migliori. Il sogno serie B attraverso i play off continua…