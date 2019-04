FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: Cecconi si porta il pallone a casa

Modulo 4-4-2

Dietro all'Entella, vittoriosa nel posticipo di ieri sera sul difficile campo del Novara, riprende quota il Piacenza che rifila 4 gol all’Alessandria. Sul podio sale momentaneamente il Pisa che batte in campo avverso l’Albissola. Pesante ko interno della Juve B con la Pistoiese. Blitz a sorpesa dell'Arzachena, sul campo del Siena. In trasferta vince anche la Lucchese con l'Olbia. Succeso casalingo della Pro Vercelli con il Gozzano. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentatreesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Wladimiro Falcone (Lucchese): prova da incorniciare per questo ragazzo, messo a dura prova dagli innumerevoli calci piazzati battuti dall’Olbia e sempre ben posizionato. Guida la difesa con autorevolezza, a fine gara viene applaudito dai trenta irriducibili al seguito dei rossoneri.

Difensori

Filippo Berra (Pro Vercelli): la classica partita incanalata sullo 0-0 che si sblocca su calcio piazzato. Mammarella la mette sul secondo palo con la solita precisione, il suo tocco impercettibile è sufficiente per spiazzare Casadei.

Antonio Pergreffi (Piacenza): De Luca non tocca palla, stesso discorso per Akammadu. Indiscusso protagonista del trionfo dei biancorossi su un’Alessandria irriconoscibile e non pervenuta.



Michele Pellizzer (V. Entella): altro risultato importante per la candidata alla vittoria finale del raggruppamento A. Col Novara la difesa ha retto benissimo, lui l’ha guidata con autorevolezza opponendosi a tutti i tentativi degli attaccanti azzurri.

Francesco Lisi (Pisa): in sala stampa ha ammesso che il suo tiro-cross ha assunto una traiettoria fortunosa quanto efficace, ma tutto è frutto anche delle continue proposizioni offensive che denotano spirito battagliero e qualità. Seconda rete stagionale per un calciatore dalla media voto elevatissima.

Centrocampisti

Davide Peterman (Pistoiese): si capisce subito che è in giornata di grazia, dopo cinque minuti mette i brividi alla difesa bianconera con una punizione splendida dai 25 metri. Lo show personale prosegue e produce l’eurogol dello 0-1, un tiro all’incrocio dei pali imprendibile per Del Favero. Chiude la contesa al 65’ su assist al bacio di Fanucchi.

Simone Paolini (Cuneo): il classico gol dell’ex, il guizzo a tempo scaduto che gela il Pontedera e fa esplodere la gioia dei compagni di squadra. Al posto giusto al momento giusto, impatto incisivo su una gara fondamentale.

Filippo Porcari (Piacenza): ci mette 9 minuti per entrare nel tabellino dei marcatori. Bellissimo il suo destro dalla distanza.

Fabio Foglia (Arezzo): “è forte, ma segna poco” era tormentone ricorrente in terra aretina, ha dimostrato il contrario realizzando la seconda rete consecutiva con un inserimento da dietro provato e riprovato in allenamento.

Attaccanti

Giacomo Cecconi (Arzachena): giornata indimenticabile per il venticinquenne, arrivato a gennaio con l’obiettivo di trascinare i sardi verso il raggiungimento della salvezza. Dopo aver sfiorato la rete per due volte in dieci minuti sblocca lo 0-0 con un preciso colpo di testa, esagera nella ripresa calando il tris anche grazie alle disattenzioni inusuali della difesa del Siena.

Lorenzo Sorrentino (Lucchese): la sblocca alla mezz’ora con una conclusione al volo di pregevole fattura, un’esecuzione ad altissimo coefficiente di difficoltà. Non abbaia, ma morde: un tiro, un gol.

Allenatore

Arnaldo Franzini (Piacenza): tiene vivo il campionato con la miglior prestazione stagionale. L’Alessandria sembrava in ripresa dopo il cambio di guida tecnica, ne becca 4 e il risultato poteva essere addirittura più rotondo. Componente decisiva? L’approccio! Il gol al 4’ ha messo tutto in discesa.