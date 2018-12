FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: cinque gol per l'attaccante Bunino

Modulo 3-4-3

Nella foto Bunino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nella sedicesima giornata del girone A di serie C, applausi alla matricola Gozzano, che rallenta la corsa della capolista Carrarese costringendola al pareggio. Parziale riscatto della Juve B col successo sul campo dell'Olbia. Vittorie esterne anche per Pontedera e Pro Patria. Tra le mura amiche, invece, vincono Pisa, Pro Piacenza e Siena. Nelle gare di ieri pomeriggio il Cuneo inchioda il Piacenza sullo 0-0 mentre la Pro Vercelli fa 1-1 contro la Lucchese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Paolo Tornaghi (Pro Patria): l’Entella era osso duro e spesso ha assediato l’area di rigore biancoblu, lui si è fatto trovare pronto con almeno due parate determinanti.

Difensori

Marco Rossi (Siena): avvia la rimonta della Robur anticipando tutti su calcio d’angolo e sfruttando la disattenzione della difesa ospite. Perfetto per scelta di tempo e coordinazione.

Alberto Masi (Pisa): l’Arzachena non è in giornata e crea pochissimo, buona parte del merito è del forte difensore nerazzurro.

Andrea Cristini (Cuneo): altra prova di grande solidità da parte del centrale piemontese, concede pochissimo agli attaccanti del Piacenza.

Centrocampisti

Jeremy Petris (Gozzano): si tappa le orecchie rispetto alle richieste dalla B annunciate in conferenza dalla dirigenza e frena la rincorsa della Carrarese con un destro imparabile al 5’ della ripresa.

Tommaso Arrigoni (Siena): affondo di Di Livio, sgroppata di Gliozzi e tiro dai 20 metri vincente per un centrocampista di grande qualità che da tempo cerca la marcatura personale.

Michele Bruzzo (Pontedera): Tommasini prende la copertina per aver deciso il derby quasi a tempo scaduto, ma è lui il migliore in campo per la qualità garantita ad ogni pallone toccato e per i recuperi fondamentali in fase di non possesso.

Giulio Sanseverino (Pro Piacenza): il gol più bello della giornata, per distacco. Il modo migliore per dare un calcio alla crisi della sua squadra e all’imminente penalizzazione in classifica.

Attaccanti

Niccolò Gucci (Pro Patria): la difesa dell’Entella è granitica, lui è bravo a fiondarsi come un falco su un pallone vagante inserendosi tra i due centrali liguri con coraggio e intelligenza.

Umberto Eusepi (Novara): il rigore sbagliato dopo 5 minuti avrebbe steso moralmente anche un leone, ha invece il merito di restare in gara fino alla fine e di pescare il jolly a 7 minuti dalla fine anche grazie alla preziosa collaborazione della disattenta retroguardia di casa.

Cristian Bunino (Juventus): era stato devastante fino al 90’, gli mancava soltanto il gol che è arrivato in zona Cesarini con caparbietà e qualità.

Allenatore

Ivan Maraia (Pontedera): si trova nelle zone alte della classifica pur guidando un gruppo giovanissimo. Merita un pubblico riconoscimento per aver saputo superare i momenti di difficoltà con grande equilibrio e abnegazione.