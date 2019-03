FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: Defendi torna a segnare

Modulo 4-3-3

Nella foto Defendi

L'Entella prende un punto a Pisa e con partite ancora da recuperare precede di quattro lunghezze il Piacenza, che ha superato la Juve B, e l'Arezzo, sconfitto a Cuneo. Successi in casa per Alessandria, Novara, Pontedera e Siena. In trasferta fanno festa piena Carrarese e Arzachena. A tavolino, tre punti per la Lucchese contro il Pro Piacenza. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventinovesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Stefano Gori (Pisa): ci mette i guantoni per respingere gli assalti di un’ottima Virtus Entella, è determinante in almeno due circostanze. Importante un’uscita di piede fuori area, una scelta di tempo perfetta.

Difensori

Fabiano Santacroce (Cuneo): per scendere in campo dopo la penalizzazione e le polemiche dei giorni scorsi servivano gli attributi, lui ha sfruttato tutta la sua esperienza per ricaricare le batterie ai compagni. Si piazza su Brunori e lo anticipa puntualmente.

Luca Crescenzi (Pro Vercelli): sfortunato protagonista dell’episodio finale che ha portato al rigore dubbio per il Novara, era stato bravissimo ad acciuffare il pareggio sugli sviluppi di un’azione insistita avviata dal solito Mammarella. Fino a quel momento aveva vinto il duello con Cacia, non proprio l’ultimo arrivato.

Marco Baldan (Arzachena): che l’allenatore lo ritenesse un elemento indispensabile si era capito subito, non a caso fu schierato titolare poche ore dopo la firma del contratto ad ottobre. Contro l’Olbia tutto il pacchetto arretrato ha retto bene, premiamo lui perché forma con Moi un tandem ottimo e che si completa alla grande per caratteristiche.

Samuele Birindelli (Pisa): svolge il suo compito in modo perfetto, l’allenatore sa bene che l’Entella è pericolosissima sulle fasce e gli chiede di spingere meno per coprire di più. Se alle bocche di fuoco dell’attacco ligure arrivano pochissimi cross è anche merito suo.

Centrocampisti

Ivan Varone (Carrarese): non è certo una new entry della nostra rubrica, anzi sta diventando piacevole consuetudine. Nel mercato di gennaio non sempre pagano le rivoluzioni, a volte sono sufficienti pochi innesti e mirati. Lui si è calato perfettamente nel ruolo ed è già titolare inamovibile, se poi inizia anche a segnare…

Daniele Buzzegoli (Novara): vince il ballottaggio con Ronaldo, la sensazione è che il brasiliano sia già nettamente indietro nelle gerarchie del nuovo allenatore Sannino. L’ex Ascoli è il fulcro del gioco piemontese, dai suoi piedi nascono sempre le azioni più pericolose.

Grigoris Kastanos (Juventus): il Messi di Cipro aveva riaperto la contesa a Piacenza con la solita magia dalla distanza, stavolta insufficiente per muovere la classifica, ma utile a tutti quegli osservatori che lo continuano a monitorare per la prossima stagione che sarà sicuramente in categorie superiori.

Attaccanti

Franco Ferrari (Piacenza): in cadetteria non è andata come sperava, ha scelto una nobile piazza per ripartire seppur dalla categoria inferiore. Gol decisivo contro la Juventus e tanto lavoro di sponda per i compagni, quando si deve difendere il vantaggio è bravissimo a far salire la squadra conquistando anche punizioni preziose in ogni zona di campo.

Ettore Gliozzi (Siena): ancora lui, sempre lui. Il Gozzano è brutta gatta da pelare e ci vuole un guizzo in mischia su una delle rare disattenzioni avversarie per portare a casa tre punti di platino.

Edoardo Defendi (Cuneo): sui social era stato ingiustamente criticato per la goleada messa a segno contro i ragazzini del Pro Piacenza, in realtà sta disputando un ottimo campionato e contro l’Arezzo ha realizzato una rete fondamentale. Bravo a ribadire in rete la respinta della traversa senza farsi condizionare dalle proteste della retroguardia dell’Arezzo.

Allenatore

Mauro Giorico (Arzachena): salvarsi sarebbe forse il miracolo più bello di tutta la Lega Pro. Registrata a dovere la difesa e rimotivato un calciatore utile come Sanna, il mister sta scalando posizioni in classifica e sogna il mantenimento della categoria senza passare per i playout.