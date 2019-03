FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: doppietta per Biasci

4-3-1-2

Nella foto Biasci

Rallenta leggermente la capolista ligure Entella col pari in bianco contro l'Alessandria e accorcia le distanze dal primo posto il Piacenza superando di misura la Pistoiese. Vittorie casalinghe in scioltezza o quasi per Carrarese, Pro Vercelli, Pontedera e Siena Imprese in trasferta, invece, siglate da Cuneo e Pisa, rispettivamente contro Novara e Olbia. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentunesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Stefano Gori (Pisa): graziato da Iotti, si oppone con bravura a inizio gara su una conclusione pericolosa di Maffei. Nella ripresa ordinaria amministrazione, si conferma uno dei portieri più affidabili della categoria.

Difensori

Filippo Berra (Pro Vercelli): dà il via alle danze dopo appena 120 secondi sfruttando l’ennesimo assist di Mammarella e una dormita generale della difesa avversaria. Quarto centro stagionale per il forte difensore bianconero.

Devis Nossa (Albissola): al rientro dopo qualche settimana di stop forzato, il capitano mette a disposizione di un gruppo giovane e in difficoltà tutta la propria esperienza. Porta in vantaggio i padroni di casa con un preciso colpo di testa al termine di un’azione rocambolesca, purtroppo per i suoi compagni non basta per tornare al successo.

Fabrizio Brignani (Pisa): “Potevamo chiuderla prima” ha detto in sala stampa, atteggiamento da leader che non vuole mollare di un centimetro e che crede fortemente nel raggiungimento dell’obiettivo. La decide lui con un colpo di testa su assist di Gucher.

Ivan De Santis (Virtus Entella): in una gara molto tattica sono le difese a prevalere. Svolge al meglio il compito assegnatogli da mister Boscaglia accentrandosi per raddoppiare sul trequartista avversario. Ottime un paio di chiusure su Santini, anche quando riparte riesce sempre ad essere incisivo.

Centrocampisti

Gianluca Nicco (Piacenza): non è ancora al top della forma, ma nel 4-3-1-2 disegnato dall’allenatore è una pedina troppo importante per la capacità di inserirsi in area senza palla e di favorire le sovrapposizioni degli esterni. Un’ora di qualità e sacrificio, esce tra gli applausi sostituito da Sestu.

Tommaso Arrigoni (Siena): una battagliera Lucchese costringe il centrocampo bianconero a giocare una partita non solo di proposizione, ma anche di contenimento. Lui interpreta benissimo la contesa e fornisce un contributo preziosissimo in fase di non possesso piazzandosi davanti alla difesa. Sfiora il vantaggio al 70’ con una bella conclusione dal limite dell’area.

Riccardo Calcagni (Pontedera): i granata toscani vedono i play off, merito anche di un centrocampista che si sta gradualmente ritagliando sempre più spazio. Decisivo contro la Juventus con un gol bello e di vitale importanza.

Trequartista

Tommaso Biasci (Carrarese): doppietta d’autore nel derby e tre punti casalinghi fondamentali che permettono di blindare i play off e una posizione privilegiata in classifica. Al 25’ la sblocca con un pallonetto di rara precisione, raddoppia sfruttando un assist al bacio dell’incontenibile Tavano.

Attaccanti

Hicham Kanis (Cuneo): aveva promesso che nessuna penalizzazione avrebbe inciso negativamente sul morale di una squadra che continua a stupire, sin qui è stato di parola. Dietro la prima sconfitta di Sannino sulla panchina del Novara c’è molto di un autentico predestinato. La chiude al 45’ infilando il pallone sotto la traversa.

Franco Ferrari (Piacenza): la classica rete dell’ex, a tempo praticamente scaduto e con la Pistoiese che già pregustava la possibilità di tornare a casa con un punto dall’Emilia Romagna. Freddissimo dagli undici metri, quinto centro stagionale per il fiore all’occhiello della squadra biancorossa.

Allenatore

Arnaldo Franzini (Piacenza): non avesse trovato sul suo percorso una corazzata già pronta per la B come l’Entella probabilmente avrebbe già festeggiato in anticipo la promozione. Gestione ottima dei cambi e lettura intelligente della gara, vincere al 92’ denota anche carattere.