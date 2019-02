FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: il gigante Mokulu non si ferma più

Modulo 4-3-3

Nella foto Mokulu

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Pro Vercelli pareggia in casa con la Pro Patria, il Piacenza fa altrettanto con l'Albissola e non ne approfitta per avvicinarsi di qualche lunghezza alla capolista. Vittoria in trasferta da segnalare per la Carrarese, dal gran valore sul campo del Novara, e del Cuneo a Olbia. Successi casalinghi per Juve B, Pisa e Siena. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la venticinquesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Daniele Cardelli (Cuneo): la sua squadra ribalta la partita nel finale, ma se resta a galla lo deve ad almeno due interventi provvidenziali del suo estremo difensore. Perfetto in un paio di anticipi di piede fuori dall’area.

Difensori

Dario D’Ambrosio (Siena): sblocca una partita delicatissima in ottica playoff svettando più in alto di tutti su preciso cross di Zanon. Si immola due volte su Coralli evitando il pareggio dell’Alessandria.

Giovanni Zaro (Pro Patria): per uscire imbattuti da Vercelli era necessaria una performance strepitosa della difesa. La guida con autorevolezza e non sbaglia un solo intervento. Forse la miglior prestazione stagionale del campionato.

Lorenzo Del Prete (Juventus): aveva solo bisogno della piazza giusta per rilanciarsi dopo qualche anno di B sfortunato anche a causa di noie muscolari. A Perugia aveva finito il ciclo, con la maglia bianconera sembra tornato quel terzino inarrestabile sulla fascia che pareva destinato ad una carriera di livello assoluto.

Samuele Birindelli (Pisa): dai suoi piedi nascono cross interessanti per la testa di Moscardelli, negli ultimi 20 minuti diventa quasi un attaccante aggiunto e staziona stabilmente nella metà campo avversaria propiziando la rimonta.

Centrocampisti

Daniel Kofi Agey (Carrarese): per una squadra che pratica un calcio altamente offensivo diventa fondamentale avere un centrocampista che faccia legna e recuperi una marea di palloni. Determinante nel finale quando diventa una diga davanti alla difesa e respinge gli assalti finali dei piemontesi.

Francesco Vassallo (Siena): esce stremato al 90’ e tra gli applausi. Non segna, ma entra in quasi tutte le azioni decisive con la consueta qualità.

Ansoumana Sanè (Pro Patria): non ha ancora segnato il suo primo gol stagionale, ma quanto è prezioso il suo lavoro a metà campo. Corre per due, raddoppia le marcature, quando può prova ad inserirsi in area senza palla, vince il duello con un avversario forte come Emmanuello.

Attaccanti

Edoardo Defendi (Cuneo): tanta sofferenza in quel di Olbia, ma quando la sua squadra sembra quasi accontentarsi del pareggio temendo un ko ecco che entra la panchina e la sblocca con freddezza.

Davide Moscardelli (Pisa): decide con una doppietta un derby delicatissimo, per di più negli ultimi minuti. Prima su rigore, poi con il colpo di testa che resta la specialità della casa. Ottima intesa con Birindelli e con tutti gli esterni che si affidano alla sua forza fisica per smistare cross a ripetizione.

Benjamin Mokulu (Juventus): non poteva esserci inizio migliore (2 gol in due gare) per un calciatore che, a sorpresa, ha scelto di tornare in C dopo diversi anni discreti in B e una ascesa frenata soltanto dall’infortunio. Fondamentale la rete contro l’Arzachena che allontana i bianconeri dalle zone pericolose.

Allenatore

Giovanni Langella (Lucchese): ha iniziato la sua avventura in un momento particolarmente difficile, mostrando coraggio e voglia di emergere. E’ partito bene.