FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. A: Tavano macchina da gol

Modulo 4-3-3

Nella foto Tavano

Pro Vercelli fermata dalla neve con l'Alessandria e costretta a cedere momentaneamente la vetta della classifica al tandem composto da Carrarese e Piacenza, rispettivamente vincenti contro Lucchese e Gozzano. Vittorie casalinghe per Novara, Arezzo, Cuneo, Siena, Pontedera e Olbia. Ancora da decidere la vicenda, sempre più assurda, del Pro Piacenza: altra partita non giocata in attesa del provvedimento di esclusione dal campionato da parte della Figc. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventiduesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Nikita Contini (Siena): sta contribuendo ai buoni risultati conquistati dalla sua squadra confermandosi un elemento tecnicamente reattivo e dotato di grandissima personalità. Il Napoli continua a seguirlo con interesse e soddisfazione.

Difensori

Shaqir Tafa (Cuneo): Mavidi è un osso duro, il duello è interessante e lo vince il difensore di casa grazie ad una serie di interventi provvidenziali sia in anticipo, sia di testa.

Michele Russo (Siena): risolve una partita complessa ed equilibrata a 15 minuti dalla fine, una mischia furibonda in area conclusa con un tiro imprendibile per Mangano. Curiosità: anche all’andata era entrato nel tabellino dei marcatori, l’autentica bestia nera a sorpresa della Pro Patria.

Federico Vettori (Pontedera): nel successo della sua squadra contro l’Albissola c’è anche la sua firma. L’esperto difensore realizza il gol del momentaneo pareggio grazie a un tap in vincente che non lascia scampo al portiere di casa Piccardo.

Matteo Cotali (Olbia): non si vince contro una corazzata se la difesa non disputa la partita perfetta. Annulla un top player come Mancosu ogni volta che lo fronteggia, fornisce un contributo validissimo anche alla manovra offensiva macinando chilometri sulla corsia di competenza. Perfetto.

Centrocampisti

Yusupha Bobb (Cuneo): beffa Del Favero con un tiro dal limite dell’area non imprendibile, ma di rara potenza. Non era la prima volta che ci aveva provato, ma in altre circostanze legni e portieri avversari gli avevano negato la gioia del gol. Nella ripresa si piazza davanti alla difesa e recupera una serie infinita di palloni.

Ivan Varone (Carrarese): Baldini gli dà fiducia immediatamente, lui la ripaga con una prestazione di ottimo livello. Al centrocampo toscano serviva un elemento con le sue caratteristiche, bravo negli inserimenti e molto duttile sul piano tattico. Esce tra gli applausi.

Daniele Buzzegoli (Novara): l’ex Benevento trova la rete del definitivo 2-0, con una conclusione mancina infila l'incrocio dei pali alla destra dell'incolpevole Ruzittu.

Attaccanti

Damir Ceter (Olbia): riflettori puntati su Mancosu, ma è lui la star della giornata. Perfetta l’intesa con Ragatzu, autore di due assist di altissimo livello sfruttati con bravura, senso della posizione e qualità. Il secondo gol, in particolare, è una gemma, un colpo di testa imprendibile per Massolo e che beffa un difensore esperto come Crialese.

Francesco Tavano (Carrarese): quando il gioco si fa duro, i fuoriclasse iniziano a giocare. Entra dalla panchina e ci mette 20 minuti per ribaltare il risultato: prima un rigore, poi un tiro chirurgico su assist di Cardoselli. Quando riparte con Maccarone sembra di rivedere quella coppia che fece faville ad Empoli in A. Perché la qualità non conosce età.

Aniello Cutolo (Arezzo): regala al popolo amaranto una gioia attesa da tempo e che permette di rilanciarsi anche in classifica. Anche i rigori presentano un elevato coefficiente di difficoltà quando vengono calciati in un derby e con tre punti in palio che possono cambiare la stagione. Resta freddo e non sbaglia.

Allenatore

Michele Filippi (Olbia): non si batte una corazzata senza una guida tecnica in grado di trasmettere la mentalità giusta. La sua squadra entra in campo per nulla intimorita e continua a proporre un calcio aggressivo e organizzato anche dopo il gol del momentaneo 1-1. L’azione del raddoppio è da manuale.