FOCUS TMW - Serie C, Top 11 del gir. B - Candellone non si ferma: gol e primato

Nella terza giornata (turno infrasettimanale) del girone B di serie C la Sambenedettese impatta 1-1 contro la Vis Pesaro. I marchigiani non riescono a centrare la prima vittoria in campionato. La Fermana supera la Giana Erminio con il risultato di 1-0. Pari e patta tra Imolese e Teramo (1-1), Vicenza - Rimini (1-1) e tra Gubbio e Albinoleffe (0-0). Altro pari a reti inviolate tra Sudtirol e Fano. Vittoria di misura per la capolista Monza, la terza consecutiva: 1-0 sul Renate. La Triestina supera 3-0 il Ravenna. Il Pordenone (capolista insieme al Monza) supera di misura la Virtus Verona. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Luca Liverani (Monza): l’estremo difensore non prende gol, anzi è bravo a dire no alle conclusioni di Gomez.

Difensori

Marco Comotto (Fermana): guida difensiva semplicemente perfetta. Se la sua squadra non prende gol è anche merito suo.

Ivan Speranza (Teramo): senza fronzoli, con molta caparbietà segna il gol del momentaneo 0-1 sul campo della neopromossa Imolese.

Stefano Negro (Monza): partita sicura e affidabile. Sugli sviluppi di un corner, dopo un batti e ribatti, il terzino scuola Varese, con un rasoterra preciso mette il pallone in rete. Gol decisivo che vale non solo tre punti ma anche il primato in classifica.

Centrocampisti

Hraiech Saber (Imolese): schema su corner battuto da Giovinco e inzuccata sul primo palo del centrocampista rossoblu che firma il gol del pari.

Leandro Vitiello (Pistoiese): Latte Lath lavora una palla in area, vede con la coda dell'occhio l'inserimento dell’ex Gavorrano che mette in rete il gol del momentaneo 2 a 1 per la sua squadra.

Luca Lulli (Fano): schierato a sorpresa davanti alla difesa cattura palloni su palloni. Sfodera una prestazione comunque altisonante.

Abdoul Guiebre (Rimini): partita che si sblocca nel finale. Azione personale del calciatore di colore che insacca sul palo più lontano dove Grandi non può arrivarci.

Trequartista

Andrea Brancaletti (Triestina): realizza una doppietta decisiva ai fini della vittoria sul Ravenna. Una garanzia nel reparto avanzato.

Attaccanti

Leonardo Candellone (Pordenone): gol e partita sopra le righe. Regala tre punti ai suoi grazie a un colpo di testa strepitoso. Terzo gol di fila e primo posto in classifica in condominio con il Monza.

Stefano Giacomelli (Vicenza): insieme all’instancabile Curcio, che pennella palloni ovunque, e l’ultimo ad arrendersi. Batte e segna il rigore con freddezza al minuto 94. Salva, forse, la panchina a Colella.

Allenatore:

Marco Zaffaroni (Monza): la sua formazione ha già raggiunto una notevole intesa arrivando così ad esprimere un calcio piacevole ed efficace. Primo posto in classifica e tanti applausi…