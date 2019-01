FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: che gran gol di Casoli

Modulo 4-3-3

Nella foto Casoli

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

E' stato il turno delle tante affermazioni in trasferta. Irresistibile la marcia della capolista Pordenone: vince anche sul campo del Fano e conserva otto lunghezze di vantaggio sulla prima inseguitrice Triestina, vittoriosa a sua volta sul campo della Vis Pesaro. Fuori casa prendono tre punti pesantissimi anche Fermana, Gubbio e Vicenza. Successo casalingo solamente per il Teramo. La nebbia ha fermato, infine, la sfida tra Rimini e Ternana. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Giacomo Bindi (Pordenone): si oppone in avvio a Vitturini, nella ripresa è bravissimo ad anticipare in uscita Ferrante lanciato a rete. Determinante.

Difensori

Daniel Semenzato (Pordenone): arriva come un treno dalle retrovie e sfrutta un pallone d’oro servitogli da Candellone, un’azione che denota caparbietà e senso della posizione. Preciso e puntuale anche in fase difensiva.

Mirko Miceli (Sambenedettese): in una giornata di sofferenza per la sua squadra ha il merito di non perdere la bussola e di sbrogliare diverse situazioni delicate in area di rigore.

Alessandro Malomo (Triestina): intervento super su Diop a inizio partita, si oppone con il corpo anche ad un tentativo di Marchi da distanza ravvicinata chiudendo la saracinesca.

Giacomo Caccin (Renate): moto perpetuo sulla corsia di competenza, ha il merito di sfornare l’assist per il gol del provvisorio 1-0.

Centrocampisti

Samuele Maurizi (Fermana): trova la rete del vantaggio in spaccata chiudendo perfettamente un’azione di contropiede. Fino a quel momento si era contraddistinto per ordine e disciplina tattica.

Federico Maracchi (Triestina): consueto schema studiato in allenamento, con la sponda vincente di Granoche e il suo inserimento dalle retrovie alle spalle della difesa avversaria. Poco dopo cerca il bis con una bella conclusione dalla distanza.

Lorenzo De Grazia (Teramo): sfrutta un errore di Tait e buca le mani al portiere del SudTirol con una sassata imprendibile. Dimostra di essere un calciatore di sicuro affidamento per la categoria.

Attaccanti

Giacomo Casoli (Gubbio): forse il gol più bello della giornata nel girone B, un sinistro chirurgico dai 20 metri imparabile per Venturi. Cerca il bis poco dopo, il portiere avversario vola all’incrocio.

Simone Magnaghi (Pordenone): non è la prima volta che i neroverdi vanno a bersaglio con un subentrante. Chiude la pratica Fano con un’azione micidiale in contropiede: difensore saltato in scioltezza e pallone alle spalle del portiere per lo 0-2.

Tommy Maistrello (Vicenza): anticipa Leoni approfittando della sua errata uscita per depositare il pallone in rete quando la gara sembrava incanalata sullo 0-0. La risolve dalla panchina, la sua esultanza rabbiosa conferma che ha voglia di dare il suo contributo.

Alleantore

Attilio Tesser (Pordenone): +8 sulla seconda e un rendimento costante dall’inizio alla fine. Due anni fa ha vinto a Cremona con una miracolosa rimonta, stavolta sogna di chiudere l’annata in scioltezza entrando nella storia di una società seria, ambiziosa e che da tempo meriterebbe il grande salto.