FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: dodicesimo gol stagionale per Perna

Lieve frenata della capolista Pordenone, pari casalingo col Sud Tirol, ma la Triestina riesce a far peggio, perdendo sul campo dell'Imolese, ora il distacco dalla prima della classe è di 7 punti. Il Gubbio ferma la rimonta del Monza andando a batterlo in casa. Tutti pareggi nelle restanti cinque partite, con Vicenza e Ternana che si dividono la posta. . Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentatreesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Mouhamadou Sarr (Fano): ancora una volta protagonista di una partita eccellente, si oppone ai tentativi degli avversari con un paio di interventi di piede che denotano prontezza di riflessi e senso della posizione. Nel finale i suoi guantoni arrivano su tutti i palloni calciati dalla bandierina.

Difensori

Andrea Venturini (Rimini): in una giornata che ha visto le difese prevalere sugli attacchi ha dimostrato di essere un calciatore di sicuro affidamento. Nonostante la giovane età è padrone assoluto della retroguardia e chiude la gara senza alcuna sbavatura e con i complimenti dei compagni.

Alessandro Bassoli (Pordenone): aiuta De Agostini raddoppiando su Mazzocchi, attentissimo anche quando Romano prova ad accentrarsi per calciare a rete. 90 minuti di livello assoluto, non era semplice contro il tridente eclettico del SudTirol.

Kevin Vinetot (SudTirol): lo stesso discorso fatto per Bassoli. In una partita così combattuta e di alta classifica non era semplice lasciare il campo senza subire gol. Concede pochissimo agli avversari, gioca d’anticipo e sceglie sempre la soluzione giusta.

Simone Rizzato (Vis Pesaro): la sua esperienza a disposizione di una squadra mediamente giovane e che si aggrappa anche ai suoi consigli per raggiungere gli obiettivi stagionali. Porta inviolata anche grazie alla sua ottima prestazione, vince il duello con gli esterni del Ravenna.

Centrocampisti

Carlo Ilari (Sambenedettese): trafigge Giacomel sfruttando un assist perfetto di Rocchi. Sembrava la rete scacciacrisi, purtroppo per la sua squadra il periodo nero non è ancora alle spalle. Ancora una volta, però, è tra i migliori in campo in assoluto.

Gianluca Urbinati (Fermana): secondo centro stagionale per il centrocampista gialloblu, una gioia che dura poco per l’immediato pareggio dell’Albinoleffe. Il suo tiro-cross assume una traiettoria balorda e beffarda, il pallone si insacca alle spalle di Cortinovis tra lo stupore generale.

Hraiech Saber (Imolese): altra prestazione di sostanza, impreziosita dal gol del pareggio che spiana la strada verso l’ennesima impresa di una squadra fantastica e che, a prescindere da come finirà la stagione, ha già meritato gli applausi di tutti.

Trequartista

Fabio Perna (Giana Erminio): fa passare il pallone sotto le gambe di Livieri, perfetto il suo inserimento tra i due centrali difensivi della Feralpi. Il dodicesimo centro stagionale conferma che si trova totalmente a suo agio in veste di fantasista.

Attaccanti

Daniele Casiraghi (Gubbio): di recente era stato piuttosto bersagliato dalla critica perché, pur giocando gare generosissime, non riusciva a segnare con continuità. Lo fa a Monza, regalando la salvezza virtuale agli umbri, la permanenza a mister Galderisi e un dispiacere al duo Galliani-Berlusconi

Domenico Danti (Virtus Verona): consente ai veneti di strappare un punto preziosissimo al Riviera delle Palme battendo Sala con un preciso colpo di testa da distanza ravvicinata. Sesta gioia stagionale per il trentenne bomber della Virtus.

Allenatore

Alessio Dionisi (Imolese): non ci sono più parole per descrivere la stagione di questi ragazzi terribili e che nessuno aveva pronosticato così in alto in classifica. “Puntiamo al massimo” aveva detto nel giorno della presentazione suscitando anche qualche gratuita ironia, ha risposto con i fatti battendo anche la corazzata Triestina.