FOCUS TMW - Serie C, Top 11 del gir. B: doppietta per il giovane Volpe

Modulo 3-4-3

Michele Volpe del Rimini

© foto di Federico Gaetano

Al Pordenone basta il pari in trasferta per il comando solitario della classifica. Dietro, ad una sola lunghezza, seguono in tre: la Triestina vittoriosa in casa, il Monza berlusconiano col pari in trasferta, la Fermana travolta in casa da un buon Ravenna. Successi tra le mura amiche per FeralpiSalò e Vicenza. Pari con quattro gol tra Giana e Rimini. Mezza delusione per la Ternana, fermata in casa sul pari dal Renate. In bianco Gubbio-Fano e Sud Tirol-Albinoleffe. Di seguito la Top 11 della quinta giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Antony Iannarilli (Ternana) - L’ex Viterbese si rende protagonista con due buone parate prima su Spagnoli e poi su Fabrotta. Incolpevole sul tap-in vincente di Simonetti.

Difensori

Cristian Andreoni (Vicenza) - Ennesima prestazione altisonante del difensore ex Bassano, tra i trascinatori della compagine biancorossa.

Corentin Fiore (Imolese) - Il centrale belga si erge a protagonista del match. Le palle aeree sono tutte preda della sua testa. Invalicabile.

Stefano Pellizzari (Ravenna) - Si comporta bene nel contenere le folate offensive dei calciatori della Fermana, che provano continuamente a fare gol ma senza successo.

Centrocampisti

Giacomo Casoli (Gubbio) - L’ex Matera offre una gran prestazione contro un avversario tignoso come il Fano. Sbaglia poco e niente.

Lorenzo Simonetti (Renate) - Si inserisce sempre con una certa pericolosità, e va in gol contro un’ottima Ternana.

Youssef Maleh (Ravenna) - Il giovane classe ’98, di origini marocchine, gioca una partita grintosa e attenta contro gli attaccanti della Fermana.

Fabian Tait (SudTirol) - Elemento capace di abbinare qualità e quantità, anche contro un avversario ostico come quello dell’Albinoleffe. Fornisce il suo prezioso contributo.

Attaccanti

Michele Volpe (Rimini) - Il giovane attaccante, classe ’97, originario di Benevento, si regala una doppietta nella sfida contro la Giana Erminio. Da seguire…

Francesco Stanco (Sambendettese) - L’esperto centravanti supera di scatto la difesa del Monza e con un sinistro velenoso trafigge l’estremo difensore brianzolo Liverani.

Pablo Granoche (Triestina) - L’uruguagio chiude al 90’ la pratica Virtus Verona: su assist di Procaccio si invola in area e di piatto sinistro batte il portiere Sibi.

Allenatore

Massimo Pavanel (Tierstina) - Dieci punti nelle cinque gare giocate. Gli alabardati sono in un ottimo stato di forma, e bravo il tecnico di Portogruaro a trovare le soluzioni giuste per farli rendere al meglio. Dopo un inizio balbettante l’undici friulano è meritatamente secondo in classifica.