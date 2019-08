FOCUS TMW - Serie C, Top 11 del gir. B: eurogol per Palma del Rimini

Modulo 3-4-3

Nella foto Palma del Rimini

Vetrina di giornata per l’Arzignano, neopromossa che ha fermato la corazzata Piacenza anche grazie al rigore parato da Tosi, portiere di grande prospettiva. 0-0 nello scontro diretto tra Modena e Vicenza, nobili decadute che mancano al grande calcio e che sperano di vivere un’annata del riscatto. Tra le grandi del campionato non steccano la prima il Padova (vittoria esterna, a segno subito il nuovo arrivato Castiglia) e il Carpi, abile ad aggiudicarsi il derby con un Cesena seguito da quasi 800 spettatori. Occhio all’entusiasmo del Reggio Audace. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la prima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Riccardo Tosi (Arzignano): il suo esordio contro una squadra che l’anno scorso sfiorò la serie B non poteva essere migliore: porta inviolata, palma di migliore in campo e rigore parato a Paponi per blindare lo 0-0 e il primo punto stagionale già preziosissimo in ottica salvezza.

Difensori

Giovanni Zaro (Modena): “Giocheremo con la difesa a tre, un modulo adatto per le mie caratteristiche. Abbiamo un allenatore che mi piace e che mi potrà far crescere molto” disse nel giorno della conferenza stampa di presentazione, quando addetti ai lavori anche di caratura nazionale parlavano di un autentico colpo di mercato per i ripescati canarini. Il suo esordio contro il Vicenza è da 7,5 in pagella, non ha sbagliato praticamente nulla distinguendosi anche per un paio di uscite eleganti palla al piede.

Alessandro Ligi (Carpi): buona la prima per il centrale di Sassocorvaro, al centro di tante voci di mercato ma desideroso di proseguire la sua avventura con la maglia biancorossa. Per distacco il migliore in campo nella retroguardia di casa, nell’ultima mezz’ora la sua grinta è stata determinante per la conquista del prestigioso successo contro il Cesena.

Nicolo Sperotto (Fermana): accantonata definitivamente la triste vicenda di Arezzo, è ripartito con la testa giusta e la maturità del veterano. Il Ravenna ha provato in ogni modo a pareggiare la partita, ma dalle sue parti è stato affisso il cartello “divieto di transito”. Impeccabile e prezioso in qualche generosa ripartenza.

Centrocampisti

Gabriel Lunetta (Reggio Audace): quando le risorse fisiche sembravano venir meno per il gran caldo ecco una cavalcata di cinquanta metri palla al piede chiusa con un tiro imprendibile che certifica la netta superiorità dei granata rispetto alla FeralpiSalò. Esordio da applausi. Per lui e per la squadra.

Luca Castiglia (Padova): tornasse quello di Vercelli potrebbe essere l’acquisto top del girone B della Lega Pro. Sblocca il risultato alla mezz’ora sfruttando un bell’assist di Baraye: stop da campione e tiro imprendibile per il portiere della Virtus Verona. Cerca sempre l’inserimento in area senza palla, finalmente schierato in un modulo congeniale alle sue caratteristiche.

Antonio Palma (Rimini): la scena è tutta sua, sin dai primi minuti. Autografa il tabellino con un eurogol che, segnato da colleghi di categoria superiori, avrebbe fatto il giro del mondo: tiro a volo dalla distanza e pallone che toglie la ragnatela dall’incrocio. Dai suoi piedi nasce anche l’azione del raddoppio.

Tommaso Morosini (SudTirol): il suo precampionato è stato ottimo, con tre gol in altrettante partite di Coppa Italia. Ci mette 18 minuti per ripetersi in regular season con un destro imprendibile che non lascia scampo all’incolpevole Cucchietti. Innesca Mazzocchi in occasione della rete dello 0-2.

Attaccanti

Stefano Scappini (Reggio Audace): inizia fortissimo, combattendo in ogni zona del campo e contro ogni avversario. Ci prova dalla distanza in avvio, pallone a lato di poco. Alla mezz’ora sigla il raddoppio con un preciso colpo di testa su assist di Staiti.

Jacopo Cernigoi (Sambenedettese): archiviata con soddisfazione la parentesi Rieti, si aspettava di restare a Salerno per ritagliarsi uno spazio importante in serie B. Alla fine è ripartito dalle Marche, sotto la sapiente guida di mister Montero che lo sta inserendo gradualmente indicandogli la strada per la definitiva consacrazione. E lui lo ripaga aprendo le danze con un gol bello quanto importante.

Michele Vano (Carpi): un rullo compressore, una media gol impressionante in queste primissime gare ufficiali. Ne aveva segnati quattro in Coppa Italia, si è ripetuto in campionato con una pregevole doppietta nel derby contro il Cesena. Pronti, via e trova subito l’1-0 approfittando di una disattenzione della retroguardia romagnola, nella ripresa cala il tris con un preciso colpo di testa prima di colpire un palo clamoroso.

Allenatore

Salvatore Sullo (Padova): gli è stata consegnata una buona squadra per la categoria, ma non è mai facile ricostruire dopo una retrocessione in un ambiente sportivamente parlando depresso. La vittoria sul campo della Virtus certifica un lavoro sin qui meticoloso. E domenica arriva il Fano…