FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: gran gol in rovesciata di Vantaggiato

Modulo 4-3-1-2

Nella foto Vantaggiato

© foto di Federico Gaetano

Il Pordenone vince anche con il Ravenna e prova ad allungare grazie al contemporaneo pareggio in casa della Triestina contro il Gubbio. Alabardati raggiunti al secondo posto dalla Ternana, che avuto ragione della Fermana nello scontro diretto ad alta quota. Giornata di campionato caratterizzata da tante altre vittorie in casa: Monza, Imolese, Rimini, Sambenedettese e Vis Pesaro. In trasferta vince solo il Fano. Di seguito la Top 11 della quindicesima giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Matteo Voltolini (Fano) - Se il Fano esce vittorioso dal campo del Renate molto del merito va al portiere classe '96, che si dimostra prodigiosa su Gomez.

Difensori

Michele De Agostini (Pordenone) - Trova il quarto gol in campionato con una perfetta incornata sugli sviluppi di corner, contribuendo al successo dei friulani sul Ravenna.

Manuel Ferrani (Rimini) - Regala la vittoria ai romagnoli sull'Albinoleffe grazie ad un colpo di testa all'ultimo respiro.

Alessandro Lambrughi (Triestina) - Suo il tocco vincente sotto misura che permette ai friulani di acciuffare il pareggio contro il Gubbio a pochi minuti dal 90'.

Maicol Origlio (Monza) - Prova maiuscola del laterale mancino, che spinge con costanza sulla propria corsia di competenza.

Centrocampisti

Michele Valentini (Imolese) - Due gol decisivi nel successo dei rossobù sulla Virtus Verona. Prima uno stacco imperioso da corner, poi insacca su un cross delizioso di Lanini.

Mattia Proietti (Teramo) - Spettacolare il suo mancino dal limite che si insacca nel sette regalando il pareggio contro il Vicenza.

Cristian Hadziosmanovic (Vis Pesaro) - Decide la gara contro la Feralpisalò grazie ad una sassata dalla distanza.

Trequartista

Daniele Casiraghi (Gubbio) - Apre le marcature nel 2-2 contro la Triestina con un fantastico destro su punizione, imprendibile per il portiere ospite.

Attaccanti

Daniele Vantaggiato (Ternana) - Una gemma di rara bellezza la sua strepitosa rovesciata che spiana la strada del successo degli umbri contro i marchigiani

Alexis Ferrante (Fano) - Mette la firma sulla vittoria granata contro il Renate, grazie ad un diagonale vincente.

Allenatore

Leonardo Colucci (Vis Pesaro) - La sua Vis Pesaro, da matricola, stupisce conquistando il quarto posto. Merito del tecnico che ha dato la sua impronta alla squadra.