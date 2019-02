FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: Infantino si porta a casa il pallone

Modulo 4-3-3

Il Pordenone vince ancora, stavolta sul campo della Fermana, e mantiene un ampio vantaggio sulla concorrenza. Importanti successi casalighi per Triestina (seconda posizione a - 7 dalla capolista), Albinoleffe, SudTirol, Imolese, Virtus Verona, Monza e Sambenedettese. Vittorie in trasferta, invece, per FeralpiSalò e Teramo. Curiosità di giornata, per la prima volta nessun pareggio da segnalare. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventottesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Daniel Offredi (Triestina): prodigioso su Piscopo al 74’, bravissimo su Gomez nella prima frazione di gioco. Interventi determinanti che mantengono i biancorossi a galla agevolando la vittoria finale. Il risultato dice 2-0, ma se il portiere non fosse stato in giornata di grazia…

Difensori

Elia Legati (FeralpiSalò): prestazione importante per l’ex difensore della Pro Vercelli, dotato di un’intelligenza tattica notevole. Approfitta di una sponda aerea di Caracciolo per chiudere la contesa.

Fabio Gavazzi (Albinoleffe): il suo compito è marcare Perna e cercare di limitarlo, ci riesce benissimo. Un paio di chiusure in spaccata nell’area piccola risultano provvidenziali ai fini del risultato.

Filippo Carini (Imolese): Guidone-Diop è tandem di livello per la categoria, è bravo a farsi trovare pronto. Non ha perso un solo duello, badando più alla sostanza che all’estetica. Lanini si prende la copertina di giornata per il suo eurogol, ma senza una difesa così attenta…

Armando Anastasio (Monza): impatto devastante per questo talento scuola Napoli che ha tutto per essere definito un predestinato. Ancora una volta la decide con una prodezza e trova la porta quasi da centrocampo.

Centrocampisti

Carlo Ilari (Sambenedettese): botta da fuori area e pallone che supera la linea dopo aver colpito la traversa, un missile imprendibile per l’incolpevole Iannarilli. Mette ordine a centrocampo smistando un sacco di palloni per gli esterni e per gli attaccanti.

Salvatore Burrai (Pordenone): prosegue la “fuga per la vittoria”. Stavolta è bastato un calcio di rigore per piegare la resistenza dell’ottima Fermana su un campo sempre ostico per tutti.

Federico Maracchi (Triestina): è uno dei pochi a non perdere la bussola quando il Renate si chiude e costringe i padroni di casa a giocare un calcio lento e prevedibile. Ci prova dalla distanza senza fortuna, sempre pronto ad alzare il baricentro e ad inserirsi dalle retrovie.

Attaccanti

Niccolò Romero (SudTirol): fino al 62’ aveva fatto fatica pur muovendosi con generosità su tutto il fronte offensivo, poi Fabbri indovina il cross e lui si avventa sul pallone da vero rapace dell’area di rigore. Re Mida.

Saveriano Infantino (Teramo): porta a casa il pallone con una splendida tripletta, a fine gara ha ringraziato pubblicamente l’allenatore per avergli dato fiducia in un momento importante della sua carriera. Una gemma la prima rete, un missile dai 25 metri. Un gioco da ragazzi le altre due segnature, con la difesa del Ravenna penalizzata dall’inferiorità numerica.

Alberto Rubo (Virtus Verona): perfetto stacco di testa su cross di Giorico, è lui a regalare la vittoria storica nel derby contro il Vicenza che costa la panchina a Serena.

Allenatore

Luigi Fesco (Virtus Verona): finisse oggi il campionato sarebbe retrocessione, ma per una società meno blasonata di altre è comunque un prestigio vincere il derby col Vicenza. Ridotte le distanze con la zona salvezza, una soddisfazione che questo gruppo meriterebbe.