FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: Lanini spinge l'Imolese tra le grandi

Continua la fuga del Pordenone, passato anche sul campo del Teramo. Tenta di resistergli la Fermana, che ha superato l'ostacolo Triestina. Sconfitte per Ternana sul campo del Sud Tirol e del Vicenza a Gubbio. Preziosi successi esterni per Virtus Vecomp Veroa, Imolese e Renate. Vittoria casalinga in extremis colto dal Rimini contro il Monza. Di seguito la Top 11 della sedicesima giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb

Portiere

Gabriele Marchegiani (Gubbio): sin dal suo avvento sulla panchina umbra, mister Galderisi ha dichiarato di dover lavorare sulla fase difensiva. Anche il portiere ha ritrovato sicurezza salvando la porta con due interventi determinanti.

Difensori

Mirko Miceli (Sambenedettese): in una partita ricca di sbadigli hanno stravinto le difese: lui è stato il migliore dei marchigiani, sugli scudi soprattutto per un paio di salvataggi in diagonale in piena area piccola.

Andrea Trainotti (Virtus Verona): sblocca il risultato con destro sul primo palo imprendibile per il portiere, uno schema studiato in allenamento.

Marco Briganti (Vis Pesaro): derby povero di emozioni, anche in questo caso deciso dalle difese. Soprattutto quando la sua squadra resta in dieci è bravissimo a non perdere lucidità e salva la porta in un paio di circostanze.

Davide Mondonico (Albinoleffe): non è un caso che qualche squadra anche di categoria superiore lo stia seguendo con interesse. Gli attaccanti della Samb, alla vigilia, incutevano timore, ma si sono imbattuti in un ragazzo tra i più interessanti e continui della categoria.

Centrocampisti

Davide Gavazzi (Pordenone): il volo della capolista, il bolide da media-distanza che gli ha permesso di aprire le danze e avviare la fuga dei ramarri. Avrebbe meritato la doppietta, ma il portiere avversario gli ha detto di no in due occasioni volando all’incrocio.

Nicola Pavan (Renate): in questa stagione ha ricoperto diversi ruoli disimpegnandosi con bravura sia in veste di mezz’ala, sia mediano di interdizione. Piedi buoni e tanta sostanza.

Fabian Tait (SudTirol): 300 secondi e la nobile decaduta Ternana di arrende al suo missile in diagonale che passa tra una selva di gambe e si insacca all’angolino. Poco dopo ci riprova con un’azione in fotocopia.

Attaccanti

Arturo Lupoli (Fermana): una partita brutta e avviata sullo 0-0 non poteva che essere decisa da un attaccante abituato a palcoscenici diversi e di grande esperienza. Sbuca alle spalle dei centrali della Triestina e regala tre punti di platino ai suoi.

Ettore Marchi (Gubbio): già in passato Galderisi avrebbe voluto allenarlo, il rendimento delle ultime settimane fa capire il perché. Archivia la pratica con una conclusione imparabile frutto di una coordinazione perfetta e di un grande senso del gol. Un lusso per la categoria.

Eric Lanini (Imolese): trafigge Livieri approfittando di un erroraccio di Mattia Marchi che va troppo morbido sulla palla. Dal limite è freddo e la piazza all’angolino.

Allenatore

Attilio Tesser (Pordenone): doveva essere un valore aggiunto in questa categoria, i fatti stanno confermando le aspettative. Il suo sogno è ripetere l’impresa di Cremona, la squadra sembra seguirlo con incredibile entusiasmo.