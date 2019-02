FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: nono gol stagionale per Caracciolo

Modulo 3-4-3

Nella foto Caracciolo

© foto di Fotolive/Feralpisalò

Solo un pari per il Pordenone sul campo del Renate ed il vantaggio di + 7 sulla Triestina, vittoriosa a Terni. Vincono in casa Rimini, Feralpi e Sud Tirol. Successo prezioso fuori casa centrato dall'Albinoleffe, il resto di giornata nei tanti pareggi registrati. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventisettesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Mirko Albertazzi (Vicenza): la sua squadra continua a non brillare, ma le cose sarebbero andate ancora peggio se non avesse compiuto un autentico miracolo su Zerbo.

Difensori

Kevin Vinetot (SudTirol): giornata di gloria per gli altoatesini, praticamente perfetti contro il Gubbio di Galderisi. Quattro gol non si segnano se la difesa non conferisce sicurezza. Del pacchetto arretrato è in assoluto il migliore.

Manuel Ferrani (Rimini): batte Rossi con il destro approfittando di un errato posizionamento della difesa dell’Imolese, un gol scacciacrisi che sblocca anche mentalmente i biancorossi mettendo la strada in discesa.

Cristian Sosa (Fano): statistiche e media voto confermano che si esalta ogni volta che affronta un avversario di livello. La Sambenedettese ha sbattuto su un autentico muro, a 33 anni si sta togliendo ancora grosse soddisfazioni in categoria.

Centrocampisti

Salvatore Burrai (Pordenone): supera Cincilla con una traiettoria beffarda e il pallone che si infila all’angolino passando tra una selva di gambe senza essere toccato da nessuno. In queste settimane era stato preziosissimo in veste di assist-man, stavolta si mette in proprio e si conferma il più forte in C in quel ruolo.

Juri Gonzi (Albinoleffe): bravo Riva a lanciarlo in profondità, bravissimo lui a leggere in anticipo l’erroraccio della difesa della Vis Pesaro indovinando il momento dell’inserimento e la traiettoria da dare al pallone. Tiro imprendibile per Tomei e tre punti di platino per i lombardi.

Antonio Palma (Rimini): gli occhi della B su questo ragazzo di grande talento che sta letteralmente trascinando i compagni. Da una sua punizione calciata magistralmente nasce la rete del meritato vantaggio biancorosso.

Gabriel Lunetta (SudTirol): la doppietta segnata è il modo migliore per presentarsi ai suoi nuovi tifosi dopo il trasferimento di gennaio. Sul primo gol sfrutta una dormita generale della difesa del Gubbio e batte il portiere con un perfetto colpo di testa, poco più tardi si ripete approfittando di un rimpallo fortuito. Nella ripresa cerca con insistenza il tris sacrificandosi anche per i compagni. Ovazione al momento della sostituzione.

Attaccanti

David Mensah (Triestina): acuisce la crisi della Ternana sbloccando una partita sin lì molto equilibrata. Il quarto gol stagionale rovina l’esordio di Gallo e rilancia le ambizioni di una squadra che dimostra ancora una volta di non essere Granoche-dipendente e di disporre di tanti talenti anche giovani pronti a far sognare di nuovo un pubblico che da anni sognava di lottare per la B.

Andrea Caracciolo (FeralpiSalò): nessuna difesa può concedersi una giornata no quando affronta un attaccante così. Il missile con cui batte il portiere giallorosso è da applausi, una conclusione potente e precisa che non lascia scampo al povero Venturi che, in precedenza, aveva compiuto un miracolo proprio su colpo di testa dell’Airone. E siamo a nove...

Saveriano Infantino (Teramo): anticipa Negro e Scaglia e trafigge Guarna con uno splendido colpo di testa frutto anche della giocata straordinaria di Ventola sulla fascia. L’esultanza dura appena sessanta secondi, resta però un gesto tecnico di spessore.

Allenatore

Paolo Zanetti (SudTirol): l’anno scorso ha perso per un minuto la possibilità di giocarsi la finale play off per la B, quest’anno ha perso qualche pedina fondamentale e non ha attraversato momenti semplicissimi. I colleghi lo indicano come predestinato, la sua squadra da qualche tempo ha ripreso a giocare un bel calcio e il 4-0 sul Gubbio di Galderisi è anche una vittoria del mister.