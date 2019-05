FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: Scarsella mette le ali alla FeralpiSalò

Modulo 3-4-3

Nella foto Scarsella

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

A regular season terminata, tutta l'attenzione si sposta sui playoff. Se il Monza dovesse vincere la Coppa Italia Serie C salterebbe i primi turni, così ai playoff andrebbe anche l’undicesima (la Ternana). Quindi gli accoppiamenti sarebbero: Sudtirol-Ternana, Ravenna-Fermana, Vicenza-Sambenedettese. Se il Monza non dovesse vincere la Coppa Italia Serie C invece, entrerebbe subito al primo turno. Quindi gli accoppiamenti diventerebbero questi: Monza-Fermana, Sudtirol-Sambenedettese, Ravenna-Vicenza. Play out per Virtus Verona e Rimini. Retrocessione diretta in D per il Fano. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentottesima e ultima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Stefano Guarna (Monza): attento su Morosini nel primo tempo, nella ripresa è quasi spettatore non pagante ma dà l’idea di essere concentrato e di infondere sicurezza alla retroguardia.

Difensori

Nicola Bizzotto (Vicenza): riporta i suoi all’ottavo posto con una punizione perfetta a tempo praticamente scaduto, una conclusione precisa e potente che non lascia scampo al portiere dell’Albinoleffe

Giusto Priola (Rimini): per qualcuno era quasi uno 0-0 scritto, ma se le porte sono rimaste inviolate vuol dire che le difese si sono comportate bene. Tra i suoi il migliore, sempre attento nelle chiusure e pratico all’occorrenza.

Giacomo Biondi (Sambenedettese): sente particolarmente il derby marchigiano, carica a dovere i compagni esortandoli a dare il massimo. Ad una partita di ottimo livello si aggiunge il gol segnato all’82’ che permette di chiudere il discorso e regalare un finale più sereno.

Centrocampisti

Mario Gargiulo (Imolese): riapre i giochi sul finire del primo tempo con una rete in mischia che desta i compagni dal torpore, avvia con una giocata d’autore anche l’azione del 3-2. L’ultimo a mollare, il primo a crederci.

Daniele Casiraghi (Gubbio): gol, salvezza e addio. In questa fase finale del campionato ha letteralmente trascinato i compagni verso il raggiungimento dell’obiettivo, stavolta ha risolto il delicato scontro con la Virtus Vecomp meritando i complimenti di mister Galderisi e le chiamate da club di categoria superiore.

Youssef Maleh (Ravenna): il tap-in da due passi al 36’ sembrava porre fine alla partita, poi conclusa con un clamoroso 3-3. Nel primo tempo è imprendibile, ci prova in tutti i modi sfiorando la rete sia di testa, sia dalla distanza, sia con inserimenti dalle retrovie favoriti dai precisi traversoni dei compagni.

Fabio Scarsella (FeralpiSalò): nella giornata delle doppiette non poteva mancare l’autentico trascinatore della squadra. La apre con una conclusione chirurgica che esalta al massimo una magnifica azione corale, raddoppia in avvio di ripresa sfruttando la solita sponda di Caracciolo.

Attaccanti

Fabio Morselli (Fano): una triste felicità, per usare un ossimoro. Al 70’ realizza il gol delle speranze, ma sugli altri campi non si sblocca nulla e la sua squadra retrocede direttamente in serie D. Resterà la soddisfazione di aver trafitto una delle big della categoria.

Marco Guidone (Vis Pesaro): in una partita bellissima e ricca di errori difensivi non poteva che essere l’attaccante più forte in campo a deciderla con una doppietta che ha evitato la sconfitta e permesso di chiudere con un 3-3 divertente e meritato. In area di rigore è un fulmine di guerra.

Andrea D’Errico (Monza): infila Nardi approfittando di un’ottima giocata di Reginaldo, ma anche dell’imbarazzante marcatura della difesa avversaria. Anche nella ripresa ci prova a ripetizione senza inquadrare lo specchio della porta.

Allenatore

Riccardo Maspero (Giana Erminio): il suo timbro su una stagione incredibile, coronata con il raggiungimento della salvezza diretta e con alcune prestazioni di livello a cospetto delle big del campionato.