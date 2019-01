FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: Scarsella trascina la FeralpiSalò

Modulo 3-4-3

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si ferma a sorpresa la super capolista Pordenone, sconfitta in casa dal Rimini. Ma dietro non ne approfittano. La seconda piazza, a 8 lunghezze di distanza, ora è dell'Imolese, grazie al successo contro il Fano. Stato di crisi per alcune blasonate: Ternana e Vicenza annaspano sempre di più, rispettivamente sconfitte in casa da Vis Pesaro e FeralpiSalò. Tre punti ed altre posizioni scalate dal Monza. Il resto della giornata in ben 5 pareggi. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventitreesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Michael Lewandowski (Teramo): nelle ultime settimane la difesa abruzzese non era stata impeccabile, finalmente a Gubbio è arrivata la svolta. Determinante in due occasioni: prima su Casiraghi, poi su Chinellato.

Difensori

Mirko Miceli (Sambenedettese): ci sta prendendo gusto. Entra ancora una volta nel tabellino dei marcatori indovinando la conclusione giusta a 3 minuti dalla fine. Peccato per l’ingenua espulsione finale che costringerà il leader della retroguardia saltare almeno una partita.

Mattia Gennari (Vis Pesaro): Marilungo-Vantaggiato-Nicastro è tridente di categoria superiore, lui ha il merito di non tremare preventivamente e di scendere in campo con concentrazione e cattiveria agonistica. Non sbaglia un intervento.

Giacomo Sciacca (Imolese): Ferrante e Scardina non beccano palla a cospetto del forte difensore rossoblu, protagonista nel finale di qualche ripartenza palla al piede che permette alla sua squadra di tenersi alta senza correre rischi particolari.

Centrocampisti

Cosimo Chiricò (Monza): batte Venturi dopo aver saltato due avversari come birilli, ci mette 17 minuti a far dimenticare Iocolano e a conquistare il pubblico del Brianteo. Indemoniato sulla fascia, ottima l’intesa con Marchi.

Flavio Lazzari (Vis Pesaro): duello di grande intensità con Paghera, l’ex Avellino fa fatica a contenerlo e becca il giallo al 63’. Padrone assoluto della scena, archivia la pratica spiazzando Iannarilli dal dischetto.

Andrea Montanari (Rimini): quando il Pordenone passa in vantaggio, i tifosi biancorossi si rassegnano all’ennesimo ko in trasferta a cospetto della capolista. Il suo colpo di testa a metà primo tempo, però, restituisce speranze ed entusiasmo spianando la strada verso l’impresa. Sale in cattedra nella ripresa francobollando Burrai.

Samuele Maurizi (Fermana): purga Cincillà approfittando di una clamorosa disattenzione della difesa avversaria, cerca il bis pochi minuti dopo senza inquadrare il bersaglio.

Attaccanti

Fabio Scarsella (FeralpiSalò): doppietta pesantissima in casa di una nobile decaduta come il Vicenza. La prima rete è facile facile, una deviazione a porta vuota dopo un batti e ribatti targato Caracciolo. Riporta in vantaggio i suoi approfittando di un errore di Grandi. Settimo centro stagionale, un bottino di tutto rispetto per un autentico talento.

Erik Lanini (Imolese): decide la partita con uno splendido pallonetto a scavalcare l’incolpevole Sarr. Fornisce a Gargiulo la palla del raddoppio con una magnifica giocata personale.

Niccolò Romero (SudTirol): fa tutto Turchetta, con un doppio dribbling e un traversone perfetto. Lui è bravo a farsi trovare pronto. Una spina nel fianco per la retroguardia della Virtus.

Allenatore

Marco Martini (Rimini): esordio da sogno, come nemmeno il più ottimista avrebbe potuto immaginare. Sbanca il campo di Pordenone in rimonta trasmettendo una mentalità vincente.