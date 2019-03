FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: sesto gol stagionale per Cori

Modulo 3-4-3

La Triestina spera di ridurre il gap dalla capolista Pordenone superando in trasferta un Vicenza che proprio non riesce a scuotersi. Clamoroso crollo interno, 0-3, con l'Imolese per la grande delusione Ternana, che ora rischia di precipitare in piena zona playout. Vittoria tra le mura amiche per il Giana. Sorridono in trasferta, invece, Albinoleffe, Sud Tirol, Ravenna e Virtus Verona. Rimandata a data da destinarsi la gara tra Fano e Fermana causa lavori di adeguamento allo stadio Mancini. Nel posticipo del Monday night il Pordenone fa 1-1 contro il Monza. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentunesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Giacomo Bindi (Pordenone): ci mette i guantoni per respingere gli assalti di un ottimo Monza, è determinante in almeno due circostanze. Bravo anche sul penalty calciato fuori da D’Errico, era sulla traiettoria.

Difensori

Lorenzo Libutti (Triestina): diventato ormai titolare inamovibile del pacchetto arretrato, contribuisce al successo sul campo del Vicenza con una prova di grandissima autorevolezza sulla corsia di competenza. Tanti cross pericolosi per le punte e un ottimo lavoro in copertura su Giacomelli.

Filippo Carini (Imolese): un autentico muro. Su Marilungo prima, su Vantaggiato poi. Provvidenziale anche un anticipo su Castiglia che stava per battere a rete da posizione favorevole.

Gianni Manfrin (Virtus Verona): non è certo usuale per un difensore segnare un gol decisivo, figuriamoci se ciò avviene con una conclusione dai 30 metri che si infila all’angolino destro alle spalle del portiere. Senza dubbio la rete più bella della sua carriera.

Centrocampisti

Matteo Fissore (Sambenedettese): sfrutta alla perfezione un cross di Di Massimo dalla bandierina e si fa trovare pronto con una girata di sinistro che permette ai marchigiani di agguantare un prezioso pareggio a tempo scaduto. Già in precedenza aveva cercato gloria personale imbattendosi in un salvataggio in extremis di Legati.

Daniele Pinto (Giana Erminio): in linea teorica sarebbe una doppietta perché propizia con un tocco decisivo anche la rete del 2-0, a referto però va soltanto la prodezza che realizza a inizio ripresa con un bolide da 30 metri che chiude la partita e lascia di sasso il portiere Marchegiani e il tecnico avversario Galderisi. Prova sontuosa di un centrocampista completo.

Salvatore Esposito (Ravenna): beffa Scotti con un calcio di punizione da posizione apparentemente impossibile. Tutti si aspettavano il cross, lui è stato bravissimo a cogliere di sorpresa il portiere avversario disegnando una traiettoria velenosa e imprendibile.

Fabio Scarsella (FeralpiSalò): un gol di rara bellezza, roba da far stropicciare gli occhi anche ad attaccanti di categoria superiore. Il cross di Contessa è perfetto, lui è bravissimo a coordinarsi, a calciare al volo e a mettere la palla sul secondo palo. Ha l’occasione per raddoppiare prima della beffa.

Attaccanti

Gianluca Turchetta (Sud Tirol): era necessario ripartire immediatamente dopo qualche battuta a vuoto, espugnare il campo della Vis Pesaro è la miglior medicina per lui e per la squadra. La sblocca indovinando una conclusione perfetta, sfiora a ripetizione il raddoppio palesando una esponenziale crescita psicofisica.

Rocco Costantino (Triestina): la sblocca capitalizzando al meglio un cross dalla bandierina, schema su corner provato e riprovato in settimana. Forma con Procaccio una coppia complementare per caratteristiche e sempre pronta a mettere in difficoltà la difesa vicentina.

Sasha Cori (Albinoleffe): dalla polemica con Berlusconi per il codino al gol decisivo che permette ai lombardi di vincere in trasferta e aggiungere tre punti in più alla classifica. Terzo centro stagionale, implacabile dal dischetto.

Allenatore

Alessio Dionisi (Imolese): la sua è forse la realtà più bella del girone, una squadra partita a fari spenti e che, senza spese folli o grandi nomi, vince e convince abbinando bel gioco e risultati.