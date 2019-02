FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. B: una magia di Arma rilancia il Vicenza

Modulo 3-4-3

Pordenone, supera in casa l'Imolese, ovvero la squadra più in forma del momento. Otto punti di vantaggio sulla Triestina, che vince in trasferta contro la Virtus Verona. In trasferta, sorrisi e tre punti anche per il SudTirol, Vicenza e Feralpi. Successi casalinghi anche per Monza e Ravenna. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventiquattresima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Matteo Cincilla (Renate): ha ragione Calori quando afferma che la sua squadra avrebbe meritato qualcosina in più, ma il portierone di casa era in giornata di grazia e ha compiuto tre interventi eccezionali. Si supera su Vantaggiato e Palumbo, sempre attento anche nelle uscite alte.

Difensori

Armando Anastasio (Monza): gioia incontenibile per questo ragazzo di proprietà del Napoli meno famoso rispetto ai tanti top player acquistati a gennaio da Galliani, ma tremendamente efficace. Decide lo scontro diretto contro la Samb con un missile dalla distanza al 96’ che fa esplodere il Brianteo.

William Jidayi (Ravenna): nel corso della sua carriera ha avuto un’evoluzione tattica: da centrocampista arcigno a difensore centrale. Si è calato perfettamente nel ruolo e anche con la maglia giallorossa si sta confermando affidabile e sempre puntuale.

Michele De Agostini (Pordenone): anticipa tutti in spaccata sfruttando il solito traversone di Burrai, un gesto balistico quasi da centravanti di razza. Il goleador aggiunto dei neroverdi.

Centrocampisti

Federico Maracchi (Triestina): entra di diritto nella storia di una partita folle grazie ad una doppietta d’autore. Ha il merito di riaprire la contesa allo spirare della prima frazione di gioco con un tiro angolatissimo ed imparabile. Al 93’ fa 3-3 con una girata in piena area su assist di Frascatore. Fondamentale

Tommaso Morosini (SudTirol): l’Albinoleffe perde la gara a centrocampo, reparto in cui ha giganteggiato in entrambe le fasi. Propizia la prima e la terza rete, non si tira indietro quando si tratta di combattere per difendere la preziosissima vittoria. Qualità di categoria superiore.

Antonio Palma (Rimini): “E’ la mia grande occasione” disse nel giorno della presentazione ufficiale, si è presentato ai nuovi tifosi nel migliore dei modi. Già col Pordenone aveva sorpreso per personalità e carisma, contro la Giana è stato padrone indiscusso della linea mediana e non ha sbagliato nulla.

Mariano Defendi (Ternana): ci voleva il guizzo del capitano per far capitolare un portiere in giornata di grazia. Beffa Vannucci con un perentorio stacco aereo che non lascia scampo a Cincilla.

Attaccanti

Simone Mazzocchi (SudTirol): non poteva sognare una giornata migliore. Entra dalla panchina a 10 minuti dalla fine e regala la vittoria alla sua squadra con una doppietta da rapinatore d’area. Bello il secondo gol di testa.

Fabrizio Caracciolo (FeralpiSalò): gol numero 200 in una carriera straordinaria, una doppietta da fuoriclasse che permette a mister Toscano di espugnare il difficile campo di Teramo. Sarà pur vero che la difesa abruzzese ha avuto un pessimo approccio nel secondo tempo, ma solo un bomber di comprovata esperienza e qualità riesce ad approfittarne.

Rachid Arma (Vicenza): decide la sfida con una rovesciata pazzesca che strappa applausi anche al pubblico locale, il gesto tecnico forse più bello di tutto il campionato.

Allenatore

Massimo Pavanel (Triestina): la sua squadra non primeggia solamente perché ha trovato un Pordenone in formato super. La vittoria contro la Virtus Verona nasce non solo dalla superiorità tecnica, ma anche dalla mentalità che ha trasmesso ai calciatori, dai cambi azzeccati e da un atteggiamento tattico sempre propositivo.