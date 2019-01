FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: Capodanno nel segno di Carlini

Modulo 4-3-3

Nella foto Carlini

In testa prosegue il monologo della Juve Stabia, che regola il Siracusa. Aumenta il vantaggio sul Trapani, che non va oltre il pari con la Reggina. In coda, prima vittoria stagionale della Paganese sul difficile campo di Rende. Risorge la Casertana aggiudicandosi il derby con la Cavese mentre il Catanzaro passeggia a Potenza. Fuori casa vince pure la Viterbese contro la Sicula. Tra le mure amiche tre punti e sorrisi per Catania (secondo posto agguantato di nuovo), Vibonese e Rieti. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Jacopo Furlan (Catanzaro): quando una squadra vince 5-1 fuori casa sembra strano premiare il portiere che, in teoria, è stato quello meno impegnato. In realtà se i giallorossi dilagano a Potenza lo devono anche ad un estremo difensore sempre attento e prontissimo tra i pali così come nelle uscite.

Difensori

Alex Redolfi (Reggina): sfrutta un preciso cross di Sandomenico svettando più in alto di tutti, una gioia che meritava dopo un girone d’andata positivo. Sempre attento in marcatura sui pericolosi attaccanti del Trapani.

Ramzi Aya (Catania): dalle sue parti transitano Mendicino e Gerardi, non proprio gli ultimi arrivati. Se la cava egregiamente permettendo agli etnei di chiudere l’anno con la porta inviolata. Di categoria superiore.

Errico Altobello (Vibonese): alla vigilia il tecnico Orlandi aveva chiesto grande attenzione in marcatura su Starita e Scalzone, i suoi calciatori lo hanno ascoltato interpretando la gara alla perfezione. L’esperto centrale non ha sbagliato un intervento.

Paride Pinna (Casertana): segna direttamente da calcio d’angolo, una prodezza che avrebbe fatto il giro del web se l’avesse realizzata un campione della A. Traiettoria maligna imprendibile per Vono.

Centrocampisti

Francesco Lodi (Catania): quando una partita non si sblocca, occorre la giocata del fuoriclasse. Non poteva che essere una sua punizione all’incrocio dei pali a spianare la strada verso una vittoria fondamentale.

Shaka Eklu (Catanzaro): rovina un primo tempo perfetto con un rosso diretto evitabile, ma la gemma che sblocca la partita è troppo bella per non essere menzionata. Un tiro a giro sul secondo palo che fa impazzire i giallorossi di Auteri che gli sta dando fiducia settimana dopo settimana.

Danilo Gaeta (Paganese): un gol tutto di marca Salernitana. Assist di Cappiello, tiro ad incrociare imprendibile per il portiere. Nel complesso una prova di grande personalità in mezzo al campo.

Attaccanti

Luigi Castaldo (Casertana): Manetta e Vono si addormentano, troppo facile per uno come lui piazzarla in fondo al sacco per il raddoppio che mette in ghiacciaia il derby. Sfiora il tris in almeno altre due circostanze.

Massimiliano Carlini (Juve Stabia): capitalizza con bravura e lucidità un’azione da applausi avviata efficacemente da Mastalli e rifinita dall’ottimo Di Sabatino. Sta portando per mano le vespe verso la promozione in serie B.

Eugenio D’Ursi (Catanzaro): freddo dal dischetto, ancor di più quando chiude con un tiro preciso un contropiede orchestrato da Fischnaller. Primo tempo generoso, nella ripresa ha sfruttato le giocate dei compagni rappresentando una spina nel fianco per la difesa potentina.

Allenatore

Fabio Caserta (Juve Stabia): chiude questo primo scorcio di stagione in testa alla classifica e imbattuto in un girone di ferro, con una difesa granitica e un attacco che segna con puntualità attraverso giocate studiate in allenamento. Cos’altro aggiungere?