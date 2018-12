FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: Evacuo a caccia di un nuovo record

Modulo 4-3-3

La Juve Stabia pareggia a Francavilla e resta imbattuta, oltre che nettamente prima, al termine del girone di andata. Alle sue spalle, vittoria preziosa del Trapani contro il Catanzaro. Vittorie in casa per Cavese, Viterbese e Vibonese. Successo esterno tennistico della Reggina contro la formazione Berretti del Matera. Ancora un flop per la deludente Casertana, fermata sul pari casalingo dalla Sicula Leonzio. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la diciannovesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Riccardo Mengoni (Vibonese): “Siamo un grande gruppo, i risultati raggiunti non sono casuali” aveva detto poche settimane fa certificando la bontà del lavoro svolto in questi mesi. Lui è uno dei punti di forza della squadra, determinante stavolta su Genchi e Coppola.

Difensori

Andrea De Rossi (Sicula Leonzio): di mestiere fa il terzino destro, ma spesso si sacrifica anche in posizione più centrale per arginare le giocate offensive del pericoloso attacco della Casertana. Se la cava con bravura anche stavolta.

Errico Altobello (Vibonese): rientrava dopo diverse giornate per infortunio. Il centrale di Cava dei Tirreni sfodera una prova di grande solidità, concede pochissimo agli attaccanti del Potenza.

Anthony Taugourdeau (Trapani): il numero cinque tira fuori dal cilindro un altro capolavoro rimettendo in pista i granata con una magistrale esecuzione dalla distanza.

Luca Calapai (Catania): la rete del terzino ex Carpi è troppo importante per non essere premiata. Il suo destro è pregevole, imprendibile per Costa. Sta prendendo il vizio del gol, notizia più che positiva per una formazione, quella di Sottil, che ha avuto problemi sul piano realizzativo in questo girone d'andata.

Centrocampisti

Diego Cenciarelli (Viterbese): 70 minuti di grande sostanza impreziositi dall’ottima giocata in occasione della rete del momentaneo 1-1. Esce tra gli applausi.

Kenneth Obodo (Vibonese): Cani prende la copertina per aver deciso la gara contro il Potenza, ma è lui è uno dei migliori in campo per la qualità garantita ad ogni pallone toccato e per i recuperi fondamentali in fase di non possesso.

Francesco Favasuli (Cavese): calciatore eterno per la categoria, uno che ha fatto la differenza in piazze calde come Pisa e Salerno mostrandosi professionista esemplare. La sblocca in avvio su rigore, una delle specialità della casa.

Attaccanti

Vincenzo Vitale (Sicula Leonzio): Torrente lo getta nella mischia a tempo quasi scaduto, lui ripaga l’allenatore con un tiro chirurgico dai 16 metri che si insacca alle spalle di Adamonis.

Felice Evacuo (Trapani): 162 gol in Lega Pro, ad una sola lunghezza dal recordman Califano. Poco da aggiungere al palmares di un attaccante che riesce ad essere indispensabile e trascinatore. Segna il gol vittoria contro un ottimo Catanzaro, ben messo in campo da Auteri. Leader.

Marco Rosafio (Cavese): fredda Crispino con un tiro di rara precisione a coronamento di una pregevole azione corale avviata da Fella. Interpreta alla perfezione quanto chiesto dall’allenatore.

Allenatore

Vincenzo Italiano (Trapani): si aggiudica con un pizzico di sofferenza lo scontro diretto col Catanzaro, la sua squadra ha il merito di tener vivo il campionato evitando al fuga della strepitosa Juve Stabia.