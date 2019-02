FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: Evacuo eguaglia il record di Califano

Modulo 3-5-2

Nella foto Evacuo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juve Stabia sempre imbattuta, pareggio anche a Monopoli. Tenta di riavvicinarsi il Catania, superando con molta fatica la Paganese. Vincono in casa Virtus Francavilla, Bisceglie, Potenza e Sicula Leonzio. Pari e patta tra Cavese e Viterbese. Nel posticipo di ieri sera il Trapani vince a Rieti. Tre punti che rilanciano in classifica i siciliani, ora a -4 dalla capolista Juve Stabia. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventisettesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Emanuele Nordi (Francavilla): si supera su Tassi deviando in angolo con un pregevole colpo di reni, una zampata decisiva in un momento topico del match. Nel recupero si oppone ai tentativi di Bellomo e Strambelli cavandosela con i pugni in uscita.

Difensori

Antonio Aquilanti (Sicula Leonzio): pomeriggio relativamente tranquillo per la retroguardia di Torrente, raramente impegnata da una Vibonese in difficoltà. Quando necessario ci ha messo una pezza con la solita tempestività.

Ciro De Franco (Monopoli): applausi per uno dei leader della squadra, uno dei colpi più importanti di questi anni per la società biancoverde. Mai in affanno contro il pur forte avversario.

Ramos Borges Emerson (Potenza): terza rete in campionato per l’esterno rossoblù, letale ancora una volta su calcio piazzato. Non ha tradito le attese: fu presentato come colpo di mercato, ha dimostrato di essere un calciatore di fondamentale importanza.

Centrocampisti

Francesco Marano (Sicula Leonzio): sombrero sul diretto marcatore e pallone all’angolino, una giocata da applausi che vale tre punti e la standing ovation dello stadio. Già in precedenza aveva fatto capire di essere in giornata di grazia con alcuni affondi sulla fascia mix tra intraprendenza, coraggio e qualità.

Alessandro Mastalli (Juve Stabia): si sprecano gli aggettivi per un ragazzo che riesce a tenere accesa la luce anche quando sembra una giornata buia. Le vespe stanno facendo fatica a segnare da qualche settimana a questa parte, ma lui è la fonte del gioco e prova a illuminare i compagni con assist smarcanti e sempre precisi. Ci prova anche dalla distanza senza grossa fortuna.

Francesco Lodi (Catania): ribalta una situazione che si era fatta complicata con un tiro all’incrocio dei pali che è pezzo tipico del suo repertorio. Tre volte aveva messo Di Piazza davanti al portiere. Gli anni passano, ma il piede resta sempre lo stesso.

Andrea Risolo (Bisceglie): il “Marchisio di Mesagne”, tra i superstiti del mercato, risolve una partita difficile e prova a dare un calcio alla crisi riaprendo il discorso salvezza. Rete fondamentale in un match ben giocato a centrocampo.

Manuel Ricci (Potenza): Mario Somma, qualche tempo fa, lo definì un grandissimo calciatore che aveva bisogno della piazza giusta per esplodere. A Potenza, con questo gran gol sotto la curva, potrebbe ripartire la sua avventura.

Attaccanti

Manuel Sarao (Francavilla): settimo centro stagionale per l’attaccante della Virtus, glaciale dal dischetto a pochi minuti dal gong. In precedenza solo un intervento sulla linea di Redolfi gli aveva negato la gioia del gol su azione. Resta una giornata indimenticabile per un centravanti sempre al posto giusto al momento giusto.

Felice Evacuo (Trapani): chiude l'ostica gara con il Rieti trasformando con freddezza un calcio di rigore. La sua esperienza ha fatto la differenza a cospetto della volenterosa, ma giovane difesa di Capuano. Con la rete numero 163 eguaglia l'ex Gallipoli Gianni Califano, ha ancora tante gare a disposizione per battere il record…

Allenatore

Bruno Trocini (Francavilla): a cospetto della corazzata Reggina dispone la squadra con un 3-5-2 abbottonato e basato sulle ripartenze, chiedendo ai suoi uomini di prediligere il contrasto e la fisicità alla giocata di classe. Nel finale si alzano i ritmi e i suoi si fanno trovare prontissimi, conferma del fatto che la Virtus sta crescendo anche atleticamente. Non era semplice mantenere la porta imbattuta contro un avversario del genere.