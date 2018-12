FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: Fabio Caserta in fuga verso la B

Modulo 4-2-4

Fabio Caserta

© foto di Giuseppe Scialla

Cinica al massimo, la Juve Stabia rafforza la leadership vincendo lo scontro diretto a Trapani. La concorrenza è sempre più distante: il Catania inciampa nel Bisceglie, il Rende fa lo stesso contro il Matera. Di nuovo crisi per la Casertana: ko in casa col Monopoli. Pari e patta in Cavese-Potenza. Pesantissima sconfitta per la Paganese sul campo del Rieti. Preziosi i successi esterni di Catanzaro e Reggina. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la quindicesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Raffaele Ioime (Potenza) - Si arrende soltanto al guizzo di Palomeque, ma ha tenuto a galla la sua squadra per quasi tutta la partita ostentando sicurezza tra i pali e coraggio nelle uscite. Ottimi due interventi che hanno permesso ai potentini di sognare il colpaccio al Lamberti.

Difensori

Giacomo Risaliti (Matera) - Nella domenica del riscatto per i biancazzurri spicca la rete di un calciatore che sta crescendo di settimana in settimana e che alla vigilia non sembrava nemmeno sicuro di vestire una maglia da titolare. Il mister lo ha premiato, lui ha ripagato la fiducia timbrando il cartellino.

Matteo Solini (Reggina) - Primo blitz esterno per i calabresi e gioia personale per un ragazzo molto apprezzato dalla società e dalla tifoseria amaranto. Perfetto in fase difensiva, freddo e lucido al punto giusto quando ha avuto la possibilità di gonfiare la rete della Sicula Leonzio

Marco Turati (Siracursa) - Quando in passato la sua squadra ha attraversato momenti di difficoltà, è stato sempre il primo a metterci la faccia difendendo i compagni. Più che comprensibile, dunque, l’abbraccio di tutto il gruppo al momento della rete dell’illusorio vantaggio sul campo della Vibonese. Nel complesso una partita ampiamente sufficiente per concentrazione e palloni recuperati

Ruben Palomeque (Cavese) - Risolve una partita che si era incanalata su binari sbagliati. Tutti si aspettavano il guizzo di un attaccante, le castagne dal fuoco le ha tolte invece lui consentendo ai ragazzi di Modica di portare a casa il quarto pareggio consecutivo e di allungare la striscia positiva. Per la salvezza e per il morale un gol fondamentale.

Centrocampisti

Giuseppe Statella (Catanzaro) - Per anni ha calcato palcoscenici più importanti, la società giallorossa ha puntato sulla sua esperienza e sulla voglia di riscatto sapendo che, in categoria, sono in pochi ad abbinare quantità a qualità. Se poi inizia pure a segnare…

Urban Zibert (Reggina) - Il giallo non condiziona la sua performance, decisamente positiva. Quando i compagni sono in difficoltà, il pallone passa dai suoi piedi e tutto si risolve nel migliore dei modi. Il regista amaranto non tradisce le attese e contribuisce in modo decisivo al primo blitz esterno. Deliziosi un paio di assist da metà campo.

Attaccanti

Doudou Mangni (Monopoli) - Chi poteva mai pensare che, a cospetto di “mostri sacri” come Castaldo, Floro Flores, Zito e Vacca, spiccasse questo ragazzo di grande prospettiva e che da tempo aspettava una giornata così…

Badr Eddin El Ouazni (Juve Stabia) - Per espugnare Trapani serviva la prestazione perfetta nei singoli e nel collettivo. Lui interpreta alla perfezione le indicazioni dell’allenatore sacrificandosi in fase di non possesso, correndo per quattro e siglando la rete del pari nel primo tempo.

Cetric Gondo (Rieti) - La Paganese in fase difensiva è disastrosa, lui è bravissimo ad approfittare delle clamorose ingenuità azzurrostellate segnando una bella doppietta in una partita fondamentale.

Ernesto Starita (Bisceglie) - La sua squadra non sta vivendo un momento semplice, tutto questo amplifica i meriti per una prova di carattere e sostanza e per quel gol che potrebbe sbloccare i compagni soprattutto sul piano mentale.

Allenatore

Fabio Caserta (Juve Stabia) - Cosa dire di più su un professionista serio e che sta conducendo verso la B una squadra non certo accreditata come favorita ad agosto. Le vespe hanno superato l’esame di maturità in quel di Trapani, un segnale fortissimo all’ambiente e alle dirette antagoniste.