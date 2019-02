FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: gioia e dolore per Cesaretti

Modulo 4-2-4

Nella foto Cesaretti

Allo scadere della partita a Rende, la capolista Juve Stabia si conferma cinica e vincente. Cerca di reggere l'urto, a distanza, il Trapani superando il Monopoli. Vittorie in trasferta per Catanzaro, Potenza e Cavese al termine di sfide caratterizzate da un gran numero di gol. In casa vincono Casertana e Viterbese. Solo pari in bianco per il Catania sul campo della Vibonese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventiquattresima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Matteo Pisseri (Catania): le statistiche lo premiano come uno dei portieri meno battuti della categoria, l’ennesimo clean sheet stagionale gli vale i complimenti di allenatore e compagni.

Difensori

Nicholas Allievi (Juve Stabia): Rossini, Vivacqua e Borello sono in giornata sì e ci vogliono almeno quattro interventi determinanti in piena area per evitare guai peggiori. Vittoria sofferta, forse non meritata. Ma le promozioni si ottengono anche e soprattutto con una difesa granitica.

Pasquale Rainone (Casertana): ci sta prendendo gusto, ormai non sorprende più di tanto leggere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Già dopo tredici minuti fa esplodere il Pinto con una deviazione sottomisura rapida ed efficace. Solito baluardo in difesa.

Michele Rinaldi (Viterbese): la società, in settimana, aveva ribadito la massima stima nei confronti di un calciatore destinato ad essere il punto di riferimento della retroguardia. Non sbaglia nulla, Vazquez vede il pallone soltanto nel riscaldamento.

Daniele Celiento (Catanzaro): Giannone batte il corner, lui salta più in alto di tutti e insacca per l’incredibile 0-3 dopo mezz’ora. Nel finale soffre il ritorno di fiamma della Reggina, ma prende le misure con il passare del tempo e non fa danni.

Centrocampisti

Salvatore Aloi (Trapani): proprio quando il Monopoli sembrava rientrato in partita anche grazie alla superiorità numerica, ecco la zampata vincente a coronamento di un contropiede impeccabile per gestione e rapidità d’esecuzione. Gioca solo un tempo, lo fa nel migliore dei modi.

Radozlav Tsonev (Viterbese): quando si ritrova solo davanti al portiere sembra quasi incredulo, davvero grossolana l’ingenuità collettiva della difesa del Siracusa. La appoggia alle spalle di Crispino con disarmante facilità, gli serviva questa gioia per sbloccarsi in campionato. Un po’ sorprendente la sua sostituzione dopo appena 50 minuti.

Attaccanti

Eugenio D’Ursi (Catanzaro): nella bolgia del ritrovato Granillo era fondamentale non sbagliare l’approccio, se i giallorossi superano l’esame è merito di questo ragazzo che la sblocca con bravura già dopo 120 secondi. Cala il poker tra l’incredulità generale sfruttando uno schema studiato in allenamento e lo strapotere degli esterni di Auteri.

Christian Cesaretti (Paganese): illusoria doppietta, utile però a confermare il suo ruolo da leader in questa squadra che, nell’era Fusco, segnava quasi solo grazie a lui. Meravigliosi i due tiri dalla distanza che fanno impazzire il Torre, una doccia gelata la sua uscita dal campo per infortunio.

Daniele Paponi (Juve Stabia): infrange le residue speranze delle inseguitrici trasformando al 96’ il rigore della vittoria che spiana la strada verso la B. In quel contesto ambientale non era semplice.

Facundo Lescano (Potenza): Acampora lo ricorderà a lungo. Nel giro di 120 secondi beffa due volte il difensore azzurrostellato saltandolo in scioltezza prima di piazzare la palla all’incrocio dei pali. Fenomenale.

Allenatore

Vincenzo Italiano (Trapani): batte anche il Monopoli sciorinando un buon calcio pur in dieci per quasi un’ora. Ha il merito di tener vivo il campionato. Almeno matematicamente.