FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: Mastalli da 100 e lode

Modulo 4-2-4

Nella foto Mastalli

© foto di Giuseppe Scialla

La vittoria nello scontro diretto col Trapani in pratica consegna la virtuale promozione in B alla Juve Stabia, ad un passo dal centrare l'obiettivo. Terzo posto solitario per il Catania, vittorioso sul Bisceglie, che stacca il Catanzaro, piegato in casa dalla Virtus Francavilla. Poker rifilato dal Potenza alla Cavese, vittorie in trasferta per Casertana, Sicula e Rieti. Successo casalingo per il Siracusa. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentaquattresima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Marius Adamonis (Casertana): la sua stagione è andata avanti tra alti e bassi, tipici anche della giovane età. Mister Pochesci gli ha rinnovato fiducia, l’ha ripagata con un’ottima prestazione in quel di Monopoli. Miracoloso su Paolucci al 75’.

Difensori

Daniele Celiento (Catanzaro): il suo gol dopo appena sette minuti sembrava spianare la strada verso un pomeriggio di festa e relativa tranquillità. Lo schema orchestrato da mister Auteri è perfetto così come il suo esterno destro che non lascia scampo a Nordi.

Francesco Bertolo (Siracusa): prima rete stagionale per centrale difensivo che, servito perfettamente da Turati, si smarca tra i due della retroguardia avversari e colpisce di testa rendendo vano il tuffo del portiere. In precedenza era stato decisivo su Taurino con un provvidenziale anticipo in scivolata in piena area di rigore.

Andrea Esposito (Catania): nella giornata in cui il pubblico invoca l’impiego dei giovani, decide una partita infinita e ricca di insidie.

Fabrizio Melara (Juve Stabia): l’unico modo per tenere bassi gli esterni del Trapani era attaccare di continuo, ha svolto il compito in maniera encomiabile servendo palloni a ripetizione per le punte.

Centrocampisti

Alessandro Mastalli (Juve Stabia): fascia di capitano al braccio, tripudio di uno stadio pieno e vittoria per 2-0 contro la seconda in classifica che vale mezza serie B. Ci poteva essere modo migliore per festeggiare le 100 presenze? Un predestinato!

Francesco Marano (Sicula Leonzio): in settimana le penalizzazioni altrui avevano consegnato la salvezza aritmetica, ma Torrente è allenatore intelligente e non voleva certo recitare il ruolo della vittima sacrificale nella bolgia del Granillo. Ha avuto ragione ad inserire questo calciatore ormai determinante nell’undici titolare, bravissimo a sfruttare l’assist di Russo per il clamoroso 0-1.

Attaccanti

Massimiliano Carlini (Juve Stabia): dà il via alla festa deviando in porta un traversone perfetto di Elia, movimento da bomber di razza e di categoria superiore. Immediatamente dopo cerca il raddoppio, poi avvia una ripartenza pericolosa con un lancio no-look da applausi.

Luigi Castaldo (Casertana): fortunato nel rimpallo che gli permette di presentarsi a tu per tu con Pissardo, bravo nel mantenere la freddezza necessaria per spedire il pallone in fondo al sacco. Non poteva che essere lui a regalare il primo successo, su assist del neo entrato Mancini, al nuovo allenatore.

Sebastiano Longo (Potenza): a segno dopo un minuto, la bandierina alzata del guardalinee annulla tutto. Ci prova e ci riprova fino a sbloccarla con una giocata da grandissimo attaccante. Al 56’ fa venire giù lo stadio con un missile dalla distanza che si infila all’incrocio e vale il 3-0.

Manuel Sarao (Francavilla): Virtus da sogno trascinata da un bomber vero. Il primo gol è una gemma, una torsione aerea ad altissimo coefficiente di difficoltà. Sigla la doppietta superando Furlan con un pallonetto favorito anche dalla fortuita deviazione di Riggio. Con questa doppietta l’ex Monopoli arriva in doppia cifra.

Allenatore

Fabio Caserta (Juve Stabia): in tanti avevano impropriamente parlato di calo e addirittura fischiato le vespe dopo una serie di pareggi consecutivi che, comunque, avevano garantito continuità. Nello scontro diretto ha dimostrato tutta la sua saggezza tattica e mentale.