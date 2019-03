FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: primi due gol per Magrassi

Modulo 4-4-2

A Catania va in scena la prima sconfitta in campionato della Juve Stabia, risultato che rilancia le ambizioni del Catania, non ne approfitta invece il Trapani, travolto dalla Virtus Francavilla. Nel festival del gol, la Viterbese va a vincere sul campo della Casertana mentre la Cavese travolge la quasi condannata Paganese. Preziose vittorie casalinghe per Rieti e Sicula Leonzio, rispettivamente contro Catanzaro e Monopoli. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentunesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Andrea Zaccagno (Vibonese): molto bravo su Actis Goretta, si ripete a metà primo tempo con un intervento importante su Giannotti. Non deve compiere parate difficilissime, ma ha il merito di mantenere alta la concentrazione e di uscire con puntualità su tutte le palle inattive.

Difensori

Luigi Silvestri (Vibonese): quando lo prese la Salernitana sembrava un predestinato, poi nel suo percorso ha incontrato qualche difficoltà legata anche alle scelte di alcuni allenatori e non ha fatto il grande salto. In categoria, però, ha confermato di avere i mezzi per far bene, si è tolto anche lo sfizio di decidere il derby con un colpo di testa in tuffo perfetto per potenza, scelta di tempo e coordinazione.

Nicolò Gigli (Rieti): la cura Capuano lo ha rivitalizzato, sta riscattandosi alla grande dopo un girone d’andata in chiaroscuro. Suo il gol di testa che permette di battere una big come il Catanzaro, splendida anche la prova difensiva contro attaccanti di livello assoluto

Andrea Tiritiello (V. Francavilla): entra di diritto nella storia di questo campionato per aver contribuito al successo contro il Trapani. Sempre al posto giusto al momento giusto.

Giuliano Laezza (Sicula Leonzio): altra prova gagliarda per il difensore napoletano che sta imparando tanto da un maestro come Vincenzo Torrente. Nessuna sbavatura e tanti recuperi determinanti.

Centrocampisti

Daniele Mignanelli (Viterbese): proprio quando si temeva addirittura il sorpasso della Casertana ecco il secondo gol stagionale che vale tre punti importantissimi. Bella la finta a liberarsi di due avversari, preciso il tiro che batte Adamonis per il pirotecnico 3-4.

Francesco Lodi (Catania): nella giornata in cui il colore rossoblu si rivela nefasto per la Juventus e per la Juve Stabia, si toglie lo sfizio di segnare ancora e di interrompere la lunghissima striscia positiva delle vespe. La sblocca su rigore e regala sprazzi di grande calcio ad un pubblico che, da tempo, lo ha eletto beniamino indiscusso. Scommessa vinta con il ds Lo Monaco, il modo migliore per rispondere a chi pensava fosse in parabola discendente dopo l’esperienza di Udine.

Denny Gigliotti (Francavilla): propizia il primo gol con un assist perfetto al termine di una devastante azione corale, chiude i giochi in prima persona al 66’ beffando Scognamillo e Dini con una giocata da campione vero. La miglior prestazione in assoluto in questa stagione.

Antonio Zito (Casertana): non lascia scampo a Valentini e lo fulmina con un tiro di esterno che si insacca all’angolino, uno dei pezzi tipici del suo vasto repertorio. Quando riparte palla al piede è sempre un costante pericolo, la sua grinta aveva permesso ai falchetti di rimontare una partita incredibile prima della beffa finale.

Attaccanti

Anthony Partipilio (Francavilla): l’intesa con Gigliotti è fantastica, roba da far ammattire anche una difesa solitamente attenta come quella del Trapani. Pronti, via la sblocca con una mezza rovesciata, sfiora a ripetizione la doppietta prima di sfornare due assist da capogiro. Un 9 in pagella all’unanimità per il numero 10 della Virtus.

Andrea Magrassi (Cavese): a tu per tu con il portiere non sbaglia e sigla due gol belli quanto importanti. La scarsa resistenza della difesa azzurrostellata non toglie nulla ad un ragazzo che ha saputo aspettare il suo momento con maturità.

Allenatore

Ezio Capuano (Rieti): ama definire miracoli le sue imprese, effettivamente è davvero una storia da raccontare quella di un gruppo giovanissimo che batte una corazzata come il Catanzaro. La settimana prossima amarcord personale a Castellammare: la Sicilia tiferà per lui, tornare dal Menti con almeno un punto coronerebbe il suo ottimo lavoro.