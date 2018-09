FOCUS TMW - Serie C, Top 11 del gir. C: primi gol tra i Prof per Vazquez

Modulo 4-2-4

Tante vittorie casalinghe nel turno infrasettimananale (terza giornata) nel girone C di serie C. Il Siracusa supera 3-1 la Paganese. Il Bisceglie sconfigge 2-0 in casa la Casertana. Stesso risultato tra Catanzaro e Vibonese. La furia Juve Stabia si abbatte sul malcapitato Potenza: 4-0. Gara vibrante anche tra Virtus Francavilla e Rieti: 2-1. La capolista Rende corsaro sul campo del Monopoli: 0-1. Il Trapani rifila tre gol alla Sicula Leonzio nel derby siciliano. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Paolo Branduani (Juve Stabia): guardiano senza difetti, preciso e puntuale. Attento prima su Strambelli e poi su Pepe.

Difensori

Nicholas Allievi (Juve Stabia): con la sua corsa presidia bene la propria corsia esterna e si rende incisivo con i suoi inserimenti in una partita sulla carta non facile.

Luca Pagliarulo (Trapani): chiude quasi tutti gli spazi agli attaccanti della Sicula Leonzio contribuendo alla conquista di una vittoria mai messa in discussione.

Erasmo Mulè (Trapani): buona continuità, partita dopo partita. Insieme a Pagliarulo costruisce un muro contro cui gli attaccanti avversari faticano ad entrare.

Giordano Maccarone (Bisceglie): arrivato in terra pugliese tra gli svincolati di lusso, l’ex Virtus Francavilla esibisce tanta sostanza. Si distingue per spinta e determinazione.

Centrocampisti

Massimiliano Carlini (Juve Stabia): l’ex Casertana su assist di Mezavilla vince un rimpallo e deposita in rete per il raddoppio gialloblù contro il Potenza.

Michael Folorunsho (Virtus Francavilla): vera e propria sorpresa per il classe 1998 che segna di testa la sua seconda rete tra i prof.

Attaccanti

Ernesto Starita (Bisceglie): firma il raddoppio con il piatto destro che taglie le gambe alla Casertana.

Federico Vazquez (Siracusa): l’attaccante argentino mostra di saperci fare anche nel professionismo. Mette a segno una doppietta in 9’: prima con un destro eccezionale da oltre venti metri che si infila all'incrocio dei pali e poi con freddezza batte l’estremo della Paganese dagli undici metri.

Riccardo Rossini (Rende): ancora bravo, ancora inarrestabile. Regala un’altra vittoria ai suoi che sommate alle altre due regalano il primato alla squadra di Modesto.

Manuel Fischnaller (Catanzaro): prestazione all'altezza delle sue qualità migliori per l’ex SudTirol. Il grande lavoro, però, lo svolge Giannone che suggerisce l’inserimento dell’attaccante giallorosso che batte l’estremo difensore della Vibonese Mengoni.

Allenatore

Francesco Modesto (Rende): dopo tre giornate la sua squadra è meritatamente in testa alla classifica. É presto per parlare di fuga, ma si vede tutta la mano del tecnico ex trainer della Berretti biancorossa. Farà molta strada…