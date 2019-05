FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: Scalzone si porta il pallone a casa

Modulo 3-4-3

Nella foto Scalzone

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Festeggiata ampiamente la Juve Stabia, ora spazio ai playoff, col Catania che li disputerà con Sottil, richiamato al posto di Novellino, e col Catanzaro che come gli etnei attende l'esito della prima fase con queste partite: Potenza-Rende, Virtus Francavilla-CasertanaReggina-Monopoli. Più la Viterbese, dodicesima, che comunque salterebbe il primo turno dei playoff qualora dovesse vincere la Coppa Italia Serie C contro il Monza. Doppia sfida playout tra Bisceglie e Paganese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentottesima e ultima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Marius Adamonis (Casertana): non inganni il risultato finale, lo 0-3 finale è frutto anche del suo primo tempo sontuoso e sopra le righe. “Punteggio bugiardo, al 45’ il loro portiere era il migliore in campo” ha detto mister Torrente in conferenza stampa rimarcando la bravura dell’ex pipelet di Lazio e Salernitana.

Difensori

Daniele Celiento (Catanzaro): per chi fa il difensore e si ritrova con tre gol subiti in 10 minuti sembra prospettarsi una domenica da incubo, in realtà cresce con il passare del tempo e si toglie lo sfizio di segnare il gol che chiude la partita con un perfetto colpo di testa in tuffo.

Mariano Stendardo (Paganese): fosse arrivato a inizio stagione, probabilmente staremmo commentando una classifica diversa. Aveva ragione l’ex mister Fusco quando riteneva indispensabile l’acquisto di un centrale di esperienza, personalità e fisicità. Ha chiuso il suo ottimo girone di ritorno con un altro match di alto livello.

Stefano Pino (Francavilla): il duello con Torromino è avvincente, nel complesso lo ha vinto e in scioltezza. Segna il gol partita al 16’, quando fulmina Venditti approfittando di una grave disattenzione collettiva delle vespe.

Centrocampisti

Mario Coppola (Potenza): in una partita dai ritmi non elevatissimi è lui a garantire il cambio di passo. Salta l’uomo in scioltezza e sforna diversi cross interessanti per le punte. Non a caso il mister lo lascia in campo per tutti e 90 i minuti.

Lorenzo Paolucci (Monopoli): suona la carica prima della partita invitando i compagni a non abbassare la guardia, con una sua pregevole doppietta spiana la strada verso i play off annichilendo il Siracusa.

Angelo D’Angelo (Casertana): per vincere i play off i falchetti si aggrappano agli uomini di maggiore esperienza, il suo bigliettino da visita a pochi giorni dagli spareggi è una bella doppietta in campo esterno.

Marco Toscano (Trapani): partecipa alla festa del gol riportando avanti i granata con un inserimento preciso che spiazza il diretto marcatore e il portiere del Catanzaro. Mezz’ora di grande qualità.

Attaccanti

Angelo Scalzone (Bisceglie): saluta la regular season con una tripletta straordinaria e che trasmette morale alla squadra in vista dello spareggio. La apre dopo 60 secondi sfruttando un cross dalla destra, la chiude con due prodezze frutto di giocate individuali da campione. Man of the match.

Felice Evacuo (Trapani): nella pazza partita del “Ceravolo” ci mette lo zampino, come sempre, aumentando il bottino di gol stagionali (dieci) che gli consente di prendere il largo e stabilire un record difficilmente eguagliabile in categoria (167 gol). Quando i difensori se lo lasciano scappare difficilmente perdona. Dai suoi piedi passa la promozione in B dei granata

Giacomo Parigi (Paganese): decide la sfida con un preciso colpo di testa da distanza ravvicinata, un movimento perfetto per eludere la stretta marcatura dei due centrali avversari. Nei momenti difficili ci ha sempre messo una pezza.

Allenatore

Alessandro Erra (Paganese): quando ha accettato l’incarico i più avranno pensato fosse un “folle”, ma la sua bravura e la formula dei play out alquanto anomala lasciavano spazio alla speranza. Ha vinto la sua personale commessa, ora c’è il Bisceglie per un miracolo chiamato salvezza.