FOCUS TMW - Serie C, top 11 del gir. C: stagione da incorniciare per D'Ursi

Modulo 4-3-3

Non riesce più a vincere la Juve Stabia, altro pari, stavolta col Bisceglie. Ne approffitta il Trapani, che vince con la Viterbese e si porta ad un solo punto di distacco in attesa dello scontro diretto di domenica prossima a Castellammare. Terza piazza per il Catanzaro, straripante con la Cavese. Importanti vittorie di misura per Rieti, Rende e Siracusa. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentatreesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Raffaele Ioime (Potenza): non sorprenda che ancora una volta guida la top undici del girone, se il Potenza lascia il campo senza reti subite lo deve ad un autentico fuoriclasse della porta. Dalle sue parti proprio non si passa.

Difensori

Andrea Scrugli (Trapani): ingaggia un bel duello con Vandeputte, ne esce vincitore. Un moto perpetuo sulla corsia di competenza, i suoi cross non sono mai banali e mandano a nozze gli attaccanti.

Giordano Maccarrone (Bisceglie): la Juve Stabia non sta vivendo un momento brillantissimo sul piano offensivo, ma contro questi difensori sarebbe stata dura per tutti. Non sbaglia un solo intervento.

Luca Piana (Paganese): gli effetti della cura Erra sul collettivo e sui singoli. La Vibonese è osso duro e propone sempre tante soluzioni offensive di un certo interesse, lui è bravo a leggere ogni situazione con astuzia e intelligenza tattica.

Manuel Daffara (Siracusa): Vazquez crea, Daffara conserva. Soprattutto dopo la rete dell’1-2 sale in cattedra e guida il reparto con la necessaria cattiveria agonistica. Salva al 90’ con un provvidenziale anticipo su Miracoli.

Centrocampisti

Giacomo Casoli (Catanzaro): tanta qualità per un calciatore fondamentale nell’economia del gioco di Auteri. Contro i ragazzini terribili della Cavese fa un figurone e smista palloni a ripetizione.

Theophilus Awua (Rende): apre le danze al 46’ con una rete importantissima per il morale della squadra, quando gioca spalle alla porta è bravissimo a favorire le sgroppate di Negro sulla fascia. Determinante, un uomo a tutto campo preziosissimo tatticamente.

Giuseppe Palma (Rieti): arriva in sala stampa visibilmente eccitato, la frase “ce li siamo mangiati, non c’è stata partita” ha galvanizzato ancora di più una tifoseria che inizia a sognare. La sua rete consente di battere la corazzata Reggina e di fare un passo in avanti verso la meritata salvezza.

Attaccanti

Eugenio D’Ursi (Catanzaro): conquista il rigore che vale lo 0-1, la chiude nel finale con una progressione in solitaria davvero strepitosa considerando che aveva corso per 96 minuti. Non era semplice mantenere la lucidità, il suo gol (dodicesimo) lo consacra tra i più forti della categoria.

Federico Vazquez (Siracusa): la sblocca all’ottavo con un missile dal limite dell’area che non lascia scampo all’impotente Pane. Raddoppia con un colpo di testa preciso e puntuale dopo aver rischiato il rosso per un bruttissimo fallo su Ferrini.

Daniele Ferretti (Trapani): controlla con il sinistro e scaraventa in rete un pallone vagante respinto da Valentini dopo una bella giocata del solito Nzola. 70 minuti di assoluta qualità.

Allenatore

Gaetano Auteri (Catanzaro): ci voleva un allenatore di esperienza e qualità per interrompere la serie di dieci risultati utili consecutivi della Cavese. Comunque andrà a finire ha avuto il merito di avviare un progetto credibile, insieme al bravo diesse calabrese Pasquale Logiudice, dopo anni di anonimato all’ombra del Ceravolo. Nei playoff saranno la mina vagante, anche se un pensierino alla promozione diretta non l'hanno del tutto accantonato...