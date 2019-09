FOCUS TMW - Serie C, Top 11 del girone A: attaccanti doppiettisti

Modulo 3-3-4

Nella foto Dany Mota Carvalho

Girone A che continua a regalare emozioni anche grazie alle buone prestazioni di matricole non certo accreditate per il grande salto. E’ il caso del Como, cui approccio alla categoria è stato ottimo: dopo la Pergolettese ha pagato dazio anche il Gozzano, squadra che farà fatica a salvarsi se non ritroverà l’entusiasmo di un anno fa. Applausi anche al Monza, destinato a fare corsa a sé: regolato anche il Novara con un secco 2-0 in uno stadio che sta ritrovando l’entusiasmo grazie al tandem Berlusconi-Galliani. Non va la Juventus di Pecchia, che pure era riuscita a pareggiare al 91’ prima del rigore di Guberti che restituisce serenità al Siena. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la seconda giornata di campionato:

Portiere

Davide Facchin (Como): c’è molto di suo in questi sei punti conquistati in altrettanti scontri diretti. Sempre attento tra i pali ed efficace nelle uscite, i suoi guantoni saranno fondamentali per il raggiungimento di una salvezza tranquilla.

Difensori

Leonardo Terigi (Pistoiese): il ventottenne terzino di Lucca non sbaglia partita e applica alla perfezione i dettami di un allenatore che ama gli esterni che spingono e che varcano con continuità la metà campo avversaria. Bravo a non farsi condizionare dall’ammonizione subita al 17’.

Luca La Rosa (Olbia): stacco perfetto del centrale sardo sugli sviluppi di un corner, curiosa costante in questa seconda giornata di campionato. Dà la scossa alla squadra guidandola verso una rimonta già fondamentale per la classifica e per il morale.

Marcello Possenti (Renate): non si può esprimere un calcio offensivo se la fase difensiva non funziona a dovere. Si è calato perfettamente nella parte disimpegnandosi con bravura e applicazione nella zona di competenza.

Centrocampisti

Marco Moleri (Lecco): primo tempo super, ha gli occhi della tigre e combatte su tutti i palloni come raramente si era visto nelle settimane precedenti. Giusto riconoscimento la rete sotto la curva Nord.

Marco Fossati (Monza): è la sua miglior partita da quando indossa la maglia dei brianzoli. Ad ammetterlo è anche lo stesso centrocampista, ottimo a tenere insieme i reparti contro il Novara. Fioretto e spada per il rincalzo extralusso della serie C

Stefano Guberti (Siena): non è certo una novità che sia lui a riaccendere la luce in un momento buio, non immaginiamo nemmeno quante critiche ci sarebbero state all’indirizzo dei bianconeri se il match fosse finito 2-2. La decide su rigore al 95’ mostrando freddezza.

Attaccanti

Vincenzo Plescia (Renate): bagna il suo esordio con la nuova maglia partecipando alla goleada a cospetto del malcapitato Pontedera. Sfrutta un assist dello scatenato Galuppini e non perdona chiudendo anticipatamente la contesa.

Francesco Galuppini (Renate): un colpo di...fortuna e una rete da opportunista. Così l'attaccante delle Pantere schianta il Pontedera. Lì davanti è la sua giornata, come fa ben capire la deviazione fortuita che gli consente di sbloccare il match.

Niccolò Gucci (Pistoiese): è lui a regalare a mister Pancaro la prima gioia da allenatore toscano. Sale in cattedra negli ultimi 25 minuti: prima un colpo di testa imparabile, poi una conclusione perfetta da centro area su assist di Cappelluzzi.

Dany Mota Carvalho (Juventus): riapre la partita con un preciso colpo di testa sorprendendo il diretto marcatore, la pareggia al 90’ con una rovesciata strepitosa che fa impazzire i compagni di squadra e un allenatore come Pecchia che lo aveva chiesto espressamente. Non basterà per portare a casa punti, ma è la giocata della settimana.

Allenatore

Marco Banchini (Como): Pergolettese e Gozzano non erano certo le top del girone, ma non era semplice partire subito con un doppio successo e con due prestazioni di sostanza e carattere. C’è la mano del tecnico.