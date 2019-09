FOCUS TMW - Serie C, Top 11 del girone B: notte magica per Pergreffi

Modulo 4-4-2

Esultanza Piacenza

Il Padova continua a spadroneggiare: sei reti al Fano, che pure ha avuto l’ardire di prendersela con il direttore di gara. Bel pareggio tra Sambenedettese e Triestina, due compagini equilibrate, organizzate, sostenute da tifosi calorosi e che potranno dire la loro soprattutto in chiave playoff. Non male anche la neopromossa Reggiana, il Piacenza riscatta un esordio in chiaroscuro contro l’Arzignano (che ha ancora la porta inviolata) e batte un ottimo Modena nel derby emiliano. Nel posticipo del Monday night il Cesena perde tra le mura amiche contro la Vis Persaro. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la seconda giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Antonio Santurro (Sambenedettese): non è una stata una partita ricca di occasioni e proprio per questo era ancora più difficile farsi trovare pronto quando chiamato in causa. Nessun intervento particolare, anzi è il palo che lo grazia a 20 minuti dalla fine. Coraggiosi e tempestivi un paio di anticipi su Granoche.

Difensori

Salvatore Tazza (Arzignano): per due partite consecutive questa terribile neopromossa è riuscita a mantenere la porta inviolata a cospetto di avversari che lotteranno per altri obiettivi. Il merito è anche suo, sempre attento e talvolta elegante nei disimpegni.

Antonio Pergreffi (Piacenza): “è la sua notte” titolano i giornali locali esaltando la performance di un calciatore di assoluto spessore per la Lega Pro. Di ruolo fa il difensore, si trasforma in attaccante con una doppietta che consente agli emiliani di vincere il derby col Modena e riscattare il mezzo passo falso della domenica precedente. Nel primo caso sfrutta a dovere un corner di Cattaneo saltando più alto di tutti, nel secondo si fa trovare al posto giusto al momento giusto trasformando una mischia furibonda nella rete del successo a tempo scaduto.

Alessandro Malomo (Triestina): l’attacco della Sambenedettese è tra i più completi della categoria, ha il merito di annullare Cernigoi e Volpicelli e di raddoppiare puntualmente su un peperino come Orlando. Giganteggia nel gioco aereo recuperando una infinità di palloni.

Gianni Manfrin (V.Verona): non è stata una domenica semplice per la retroguardia veneta, a cospetto di un Gubbio che ha giocato un’ottima gara. Lui è stato intelligente, abbassandosi di qualche metro per conferire maggiore solidità. Quando gli umbri sono calati è salito in cattedra guadagnandosi una piena sufficienza.

Centrocampisti

Alessandro Sbaffo (Gubbio): entra di diritto nella storia di una partita incredibile e ricca di emozioni. Prima di testa, poi con un sinistro chirurgico dai 16 metri fissa il punteggio sul 2-2 evitando una sconfitta che avrebbe aperto la crisi già dopo due giornate. Fondamentale.

Federico Angiulli (Sambenedettese): l’uomo ovunque del centrocampo marchigiano, capace di abbinare quantità e qualità. Ultimo ad arrendersi, al 90’ cerca gloria personale su calcio piazzato imbattendosi nell’intervento di Offredi.

Pompeu Da Silva Ronaldo (Padova): non partecipa alla sagra del gol, ma il suo apporto è determinante. Dai suoi piedi nascono una marea di azioni pericolose, specialmente su palla inattiva. Emblematico l’abbraccio di tanti compagni dopo ogni segnatura.

Ivan Varone (Reggiana): cross di Rodriguez, sponda aerea di Scappini e deviazione sottomisura eludendo la marcatura avversaria. Uno schema riuscito perfettamente, un gol (secondo stagionale) che il centrocampista meritava per l’ottima prova offerta a Ravenna. Tra i migliori in campo in senso assoluto.

Attaccanti

Raphael Odogwu (Virtus Verona): mattatore di giornata, una freccia imprendibile per tutti frenato più che con le cattive che con le buone. Sul finire del primo tempo sfrutta un assist di Da Silva per lo 0-1, in zona Cesarini si ripete con un’azione magistrale. Il centravanti veneto salta Bacchetti, dribbla Konatè e la infila all’angolino. Solo un super Sbaffo al 93’ non gli permette di essere match winner.

Michele Vano (Carpi): ma quanto segna questo ragazzo? 8 gol in 4 gare ufficiali, una doppietta a partita e un inaspettato ruolo di trascinatore. Al 57’ batte Cucchietti sfruttando un’errata applicazione della tattica del fuorigioco, al 92’ regala tre punti fondamentali con un perfetto colpo di testa.

Allenatore

Giancarlo Riolfo (Carpi): ripartire dopo una retrocessione non è mai semplice, gli hanno affidato un gruppo in parte nuovo che sta rivitalizzando con bravura. Ha dato fiducia a Vano, gli è stata ripagata nel migliore dei modi. Dopo aver asfaltato il Cesena si è ripetuto in trasferta.