FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. A: doppietta di Terrani e il Piacenza vola

Modulo 4-3-1-2

Terrani del Piacenza

E' ancora testa a testa tra Piacenza ed Entella. Gli emiliani soffrono ma alla fine vincono con l'Olbia e mantengono a due lunghezze di vantaggio sui liguri, vittoriosi sul campo della Juve B. In zona playoff, importanti successi per Pisa, Pro Vercelli, Arezzo e Carrarese. Perde invece nello scontro diretto casalingo il Pontedera con l'Alessandria. Pari e patta tra Novara e Siena. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentasettesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Alberto Pelagotti (Arezzo): quasi spettatore non pagante per mezz’ora, nel secondo tempo sale in cattedra e si fa trovare pronto ogni volta che viene chiamato in causa. Strepitoso e determinante su Rolfini: il risultato era ancora di 1-0, la sua parata ha spianato la strada verso l’ennesimo risultato positivo casalingo della stagione che ha segnato il suo riscatto.

Difensori

Mirko Romagnoli (Siena): sfrutta l’ennesimo assist stagionale di Guberti, salta più in alto di tutti e sigla il momentaneo vantaggio in casa del Novara. Vince il duello con Daniele Cacia, non proprio l’ultimo arrivato.

Marco Baldan (Arzachena): sardi salvi anche grazie a lui, nello 0-0 contro la Pistoiese spicca la prova di questo difensore sempre pronto in marcatura e abile a recuperare in velocità quelle rare volte in cui viene saltato. Esempio di attenzione e spirito combattivo.

Giacomo Ricci (Carrarese): l’avversario assume un atteggiamento “passivo” sin dall’inizio e il compito degli esterni è quello di spingere. Macina chilometri come fosse la prima giornata senza pagare i primi caldi e la stanchezza del finale di stagione. Voto alto in pagella, come sempre.

Giuseppe Agostinone (Alessandria): peccato per l’ingenua espulsione rimediata nel finale dalla panchina, una macchia che non cancella una prestazione di autorevolezza nel reparto arretrato e di grande sostanza.

Centrocampisti

Davide Buglio (Arezzo): dalla paura dell’1-1 alla rete che toglie le castagne dal fuoco e archivia la pratica Gozzano. Ottimo il colpo di testa su cross di Sala dalla sinistra, Casadei può soltanto limitarsi a raccogliere la sfera in fondo al sacco.

Andrea Caponi (Pontedera): batte Pop con un missile da trenta metri non imprendibile, ma apprezzabile per coraggio e determinazione. Era la rete dei play off, la rimonta degli ospiti ha vanificato tutto. Ma non cancella la sua ottima prestazione a metà campo.

Samuele Birindelli (Pisa): il “giovane-vecchio” è protagonista assoluto della domenica. Con la coda dell’occhio vede Tornaghi fuori dai pali e lo scavalca con una “folle” conclusione da distanza siderale che vale da sola il prezzo del biglietto.

Trequartista

Simone Iocolano (Entella): batte Nocchi con un tiro “sporco”, ma che assume una traiettoria imparabile. Almeno un’ora di grande qualità al servizio della squadra prima della sostituzione tra gli applausi di compagni e allenatore.

Attaccanti

Giuseppe Caccavallo (Carrarese): la sblocca all’80’ in mischia da calcio d’angolo, la chiude 10 minuti più tardi con un tiro da media distanza imparabile per il portiere. Prima dell’infortunio era stato il trascinatore della squadra, ora che è rientrato può essere l’arma in più per cullare il sogno promozione nei play off. Ci è già riuscito a Venezia, vuole ripetersi ancora…

Giovanni Terrani (Piacenza): anche quando subentra non tradisce mai. Con l’Entella aveva sfornato l’assist vincente per Sestu, con l’Olbia l’ha risolta con una doppietta avviando la festa promozione. Se sarà serie B potrà essere ricordato come quel protagonista silenzioso capace di ritagliarsi uno spazio importante nelle sfide decisive.

Allenatore

Luca D’Angelo (Pisa): tanta roba il terzo posto in un girone ricco di avversari di spessore e di livello tecnico-agonistico alto come non accadeva da tempo. Il rinnovo del contratto conferma che si vuole costruire attorno a lui un progetto ambizioso.