FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. A: in gol i "vecchietti" Tavano e Moscardelli

Modulo 4-3-3

Nella foto Moscardelli

E' la Virtus Entella la squadra del giorno, batte il Piacenza nello scontro diretto e accenna ad una fuga in testa, confortata dalle partite che deve ancora recuperare. Successi casalinghi per Arezzo (squadra che diventa prima inseguitrice dell'Entella), Carrarese, Pro Patria e Juventus B. Fuori casa vince solamente il Pisa, che coglie i tre punti sul campo della Pro Vercelli. Nel posticipo di ieri sera il Siena fa suo il derby contro la Pistoiese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventottesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Paolo Tornaghi (Pro Patria): ordinaria amministrazione, ma è proprio in queste partite apparentemente sotto controllo che la beffa può essere dietro l’angolo ed è complicato mantenere alta la concentrazione.

Difensori

Filippo Berra (Pro Vercelli): quando Mammarella calcia una punizione, chi è bravo nel gioco aereo va a nozze. Lo stacco del ventiquattrenne difensore bianconero è perentorio e lascia sul posto il diretto marcatore. Gol bello, quanto illusorio.

Lorenzo Burzigotti (Arezzo): gli amaranto passano nel finale vincendo con un pizzico di sofferenza nella sfida con l’Olbia. La sua “frustata” in zona Cesarini fa esplodere il popolo aretino, coronamento di una gara giocata con grandissima autorevolezza e praticamente perfetta.

Davide Moi (Arzachena): punto prezioso per i sardi in ottica salvezza, ancora una volta la difesa ha mostrato progressi. Del pacchetto arretrato è stato il migliore.

Francesco Lisi (Pisa): altra performance di livello per l’esterno difensivo toscano, sempre preciso nei cross e puntuale in scivolata nell’uno contro uno. Unico neo l’ammonizione rimediata al 22’ che lo costringerà a saltare il big match con l’Entella.

Centrocampisti

Riccardo Colombo (Pro Patria): “Vola Colombo” era il tormentone che lo ha accompagnato a Salerno quando, oltre a difendere, segnava anche gol pesanti e di pregevole fattura. Ci è riuscito qualche anno dopo anche con la maglia biancazzurra, un missile di sinistro che fulmina Albertoni.

Luca Nizzetto (Entella): quando si segna un gol da quasi 35 metri è palese che le colpe ricadano sul portiere, ma il merito va anche a lui per il coraggio e la potenza nell’esecuzione. E’ l’uomo dei gol pesanti, ancora una volta il capitano toglie le castagne dal fuoco e spiana la strada verso la fuga. Con quattro gare da recuperare…

Fabio Gerli (Siena): detta i ritmi quando è necessario, riprende in mano il pallino del gioco e scoraggia l’arrembaggio avversario. Trova il gol del momentaneo 0-1 a 30’ dal termine con una conclusione in piena area. Prezioso.

Attaccanti

Davide Moscardelli (Pisa): il colpo di testa, la specialità della casa. Salta più in alto di tutti sul preciso cross di Liotti e riscrive la storia del campionato dei nerazzurri.

Stephy Mavididi (Juventus): terzo gol in tre partite per il centravanti bianconero, un’arma in più da sfruttare in pieno in questo finale di stagione. Piega la resistenza della Lucchese, quando necessario usa fisico e rapidità per creare la superiorità numerica.

Francesco Tavano (Carrarese): in un momento difficile per mister Baldini non poteva che essere il suo pupillo a dare un calcio alla crisi restituendo sorriso e serenità. Si infila tra i difensori del Pontedera e la tocca di quel tanto che basta per mettere fuori causa il portiere e salire ancora in classifica marcatori.

Allenatore

Alessandro Dal Canto (Arezzo): la pluriennale esperienza da calciatore e allenatore gli permette di capire quanto queste vittorie “sporche” possano essere le più importanti. La sua squadra ha pazienza e mantiene equilibrio anche quando il gol tarda ad arrivare. La classifica inizia ad essere interessante…