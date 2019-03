FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. A: settimo centro stagionale per Maccarone

Modulo 3-4-1-2

Nella foto Maccarone

© foto di Federico De Luca

Non si ferma più l'Entella, con un tris al Pontedera porta a quattro punti di vantaggio sul Piacenza a riposo e sprinta verso il ritorno in B. A sei punti di distanza, in terza piazza, c'è l'Arezzo, che ha pareggiato in casa col Novara. Vittorie in casa per Juventus B, Pistoiese e Arzachena. In trasferta, tre punti pesanti per l'Olbia. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentesima giornata di campionato nel girone A:

Portiere

Mattia Del Favero (Juventus): l’Albissola crea tantissime occasioni da gol, i legni e l’imprecisione degli avversari lo salvano in più circostanze. E’ suo, però, l’intervento determinante di giornata: si esalta con un riflesso eccellente su colpo di testa di Martignago da distanza ravvicinata.

Difensori

Ivan Pedrelli (Siena): è uno degli ultimi arrivati, ha avuto il merito di ritagliarsi uno spazio importante crescendo esponenzialmente settimana dopo settimana. Importanti un paio di salvataggi quasi sulla linea.

Marco Baldan (Arzachena): prestazione importante per il difensore “sardo”, perfetto in marcatura su Le Noci e sempre pronto a giocare d’anticipo a cospetto di un avversario rapido come Mastroianni. Impeccabile.

Michele Rigione (Novara): un lusso per la categoria, un acquisto decisamente azzeccato da parte della dirigenza piemontese. Mister Sannino gli ha dato fiducia ed è stato ripagato nel migliore dei modi in una delle trasferte più ostiche del girone di ritorno. Sempre pericoloso sulle palle inattive a favore.

Centrocampisti

Mattia Lombardo (Lucchese): la miglior prestazione stagionale dei rossoneri coincide con una prova autorevole e determinata della linea mediana guidata con saggezza da uno dei talenti più interessanti della categoria. Tanti palloni smistati per gli attaccanti, a metà primo tempo solo un miracolo di Gori gli nega la gioia del gol.

Fabio Gerli (Siena): piazza la sfera all’incrocio dei pali con una conclusione chirurgica facilitata dall’ottimo assist del solito Guberti. Prima della sostituzione ci prova ancora dalla distanza sfiorando l’angolino alla sinistra di Nobile.

Mirko Eramo (Virtus Entella): pesca il jolly di giornata indovinando un tiro dall’elevato coefficiente di difficoltà. Dimostra di poter essere determinante anche quando parte dalla panchina.

Giuseppe Nuvoli (Arzachena): un bolide all’incrocio dei pali a tempo praticamente scaduto regala alla sua squadra tre punti di platino in zona salvezza. Entrato dalla panchina decide una sfida che sembrava destinata a chiudersi sullo 0-0.

Trequartista

Diego Peralta (Olbia): la sua squadra non vinceva in trasferta da cinque mesi, ci è voluto un guizzo del suo fantasista a restituire il sorriso dopo qualche risultato negativo. Già prima del gol era salito in cattedra con un paio di tentativi dalla distanza che meritavano miglior sorte.

Attaccanti

Matteo Momentè (Pistoiese): 70 minuti ad alta intensità per il forte attaccante, bravo a sbloccarla al 35’ al termine di un’azione rocambolesca e confusionaria. Poco dopo sfiora la doppietta, bravissimo Cardelli a deviare in angolo. Sul finire della prima frazione un delizioso velo libera Forte e avvia uno splendido contropiede.

Massimo Maccarone (Carrarese): inizia e conclude con un tiro perfetto e preciso un’azione elaborata e prolungata. A quasi 40 anni l'ex Empoli corre per 90 minuti a cospetto di una squadra molto rapida e che la mette subito sul piano del ritmo e dell’agonismo. Riuscisse a centrare una promozione a quest’età sarebbe una delle storie più belle del nostro calcio. Intanto, i gol realizzati finora sono 7...

Allenatore

Giovanni Langella (Lucchese): spesso le squadre tirano fuori il meglio nei momenti di maggiore difficoltà e, dopo una settimana di fuoco, era prevedibile che i rossoneri potessero disputare un match di spessore nel derby di Pisa. Il mister ha elogiato i ragazzi “perché hanno gli attributi”, ma il suo lavoro è stato fondamentale soprattutto sul piano psicologico. Salvarsi con un -16 sarebbe un miracolo.