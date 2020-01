FOCUS TMW - Serie C, Top 11 gir A: tredicesimo gol stagionale per Infantino

Modulo 4-3-3

Nella foto Infantino

© foto di Andrea Rosito

La notizia di giornata è la mancata vittoria del Monza: 1-1 nel derby col Como e gol rocambolesco del veterano Paletta che evita la sconfitta ma non cancella la performance di alto livello dei lariani, trascinati da un Marano superlativo. Alle spalle dei biancorossi vince il Renate, un 1-0 che costa la panchina a Scazzola e che ridimensiona ancora una volta le ambizioni dell’eterna incompiuta Alessandria. Alla Carrarese il derby col Siena: Infantino fa 13 e regala una gran gioia a mister Baldini. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventiduesima giornata nel girone A:

Portiere

Alessandro Abagnale (Albinoleffe): si supera due volte su Comi volando all’incrocio per conservare un risultato fondamentale. Uno dei migliori in campo per distacco.

Difensori

Andrea Cagnano (Novara): sfrutta un errore di Safarikas per portare in vantaggio i piemontesi e siglare la sua prima rete del 2020. Certamente il portiere avversario è stato protagonista in negativo, ma il gesto balistico è comunque apprezzabile per chi di ruolo fa il difensore.

Luca Tedeschi (Carrarese): cross di Valente e tiro di piatto destro che non lascia scampo al portiere, complice anche l’intervento tardivo in chiusura di Cesarini. Seconda gioia stagionale e prestazione di livello assoluto nel derby col Siena.

Gabriel Paletta (Monza): ristabilisce la parità sfruttando una furiosa mischia nell’area piccola conclusa con un colpo di testa praticamente sulla linea della porta. Vinto nettamente il duello con Ganz.

Gianluca Frabotta (Juventus23): la sua squadra riesce a concludere la partita senza reti al passivo, merito anche di un terzino sempre bravo in entrambe le fasi e intelligente nel capire quando attaccare e quando indietreggiare.

Centrocampisti

Francesco Marano (Como): ormai i suoi gol e le sue giocate non fanno più notizia. Meraviglioso il suo destro dai 20 metri che si insacca all’incrocio dei pali alle spalle dell’incolpevole Lamanna.

Giovanni Fietta (Pro Patria): suo l’assist per Ghioldi che vale l’1-0, ma in tutta la partita il suo contributo è stato strepitoso. Una spina nel fianco per tutta la retroguardia della Pergolettese.

Davide Guglielmotti (Renate): non poteva festeggiare meglio la scelta del mister di attribuirgli la fascia di capitano. Classico schema da palla inattiva e colpo di testa perfetto per una vittoria che costa carissimo a mister Scazzola.

Attaccanti

Simone D’Anna (Lecco): supera Sbraga con una splendida finta e batte Marchegiani con una conclusione imprendibile. Già in avvio di partita aveva cercato gloria personale sbagliando di pochissimo la mira.

Saveriano Infantino (Carrarese): tredicesimo gol stagionale per uno dei calciatori più forti della categoria. Approfitta di una corta respinta del giovanissimo portiere ospite per il più facile dei tap-in.

Fabio Perna (Giana Erminio): due autentiche magie per spezzare l’equilibrio e respingere le resistenze di un’ottima Pianese. La sblocca dopo due minuti sfruttando una magistrale azione corale rifinita efficacemente da Bellazzini, nel finale fa 1-2 con una girata imprendibile per Fontana.

Allenatore

Marco Banchini (Como): non era semplice tener testa alla corazzata Monza, tra l’altro in trasferta. Per un’ora un grande Como, squadra che ha avuto il merito di non perdere la bussola dopo il pareggio dei brianzoli.