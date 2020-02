vedi letture

focus Serie C, Top 11 gir B: Bum-bum Rover, Zamparo e Zerbin

Modulo 4-3-3

Copertina di giornata tutta per la Fermana, capace di vincere la terza partita consecutiva e di sbancare l’Euganeo di Padova ridimensionando le ambizioni di una squadra che conferma quanto abbiamo sempre affermato: non basta investire tanto e affidarsi ai grandi nomi per sbancare in serie C. La cura Mandorlini funziona a metà, i veneti hanno lasciato il campo tra i fischi di un pubblico che si aspettava di sfruttare meglio lo 0-0 del Vicenza nel derby con la Virtus Verona. Vola, invece, il Carpi: 3-0 al Piacenza e miglior prestazione stagionale. In caduta libera la Sambenedettese, al terzo ko di fila: silenzio stampa, tifoseria contro patron Fedeli e possibile esonero di Montero. Nel posticipo del Monday night la Reggio Audace batte con un metto 3-1 l'Arzignano.

Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventiseiesima giornata nel girone B:

Portiere

Stefano Minelli (Padova): se i veneti perdono con un solo gol di scarto, lo devono esclusivamente a un portiere che ha parato quasi tutto arrendendosi soltanto alla deviazione sottomisura di Manetta. Straordinario.

Difensori

Mirko Miceli (Sambenedettese): il suo colpo di testa in avvio di partita sembrava aver rilanciato le ambizioni dei marchigiani, invece è arrivata la terza sconfitta consecutiva. Salva il salvabile fino a quando può, ma non basta.

Marco Di Vito (Rimini): una buona prestazione per questo ragazzo che, nelle gerarchie, non era partito come titolare. Grande attenzione e concentrazione, di testa o in scivolata le ha prese praticamente tutte.

Angelo Tartaglia (Triestina): sfrutta una splendida intuizione dell’ottimo Procaccio per segnare la rete del vantaggio alabardato. Al posto giusto al momento giusto, un movimento quasi d’attaccante di razza con il quale elude una marcatura morbida.

Marco Manetta (Fermana): Neglia sforna un tiro-cross che sembrava destinato a finire sul fondo, lui è bravissimo a smarcarsi e a depositare il pallone in fondo al sacco per una vittoria straordinariamente importante e prestigiosa.

Centrocampisti

Dario Saric (Carpi): vince con caparbietà un rimpallo a cospetto dell’incerto Zappella, davanti alla porta resta lucido e la sblocca. Entra in tutte le azioni offensive, per distacco il migliore in campo.

Francesco Lodi (Triestina): da quando è entrato in squadra, gli alabardati hanno ripreso a giocare un calcio più fluido ed efficace. Chiude la pratica segnando su rigore.

Fabio Scarsella (FeralpiSalò): partecipa alla sagra del gol segnando la prima rete della sua squadra. Bravissimo nell’uno contro uno, quando punta l’uomo sa essere sempre devastante e imprevedibile.

Attaccanti

Luca Zamparo (Reggio Audace): concretizza al meglio le occasioni a sua disposizione. Segna prima un gol di rapina su assist di Scappini. Abile, poi, a procurarsi il rigore del vantaggio che realizza con freddezza.

Matteo Rover (SudTirol): una doppietta che regala alla sua squadra la quarta vittoria interna consecutiva condannando, al contempo, il Fano al quarto ko consecutivo. Non le reti più belle della carriera, ma sicuramente tra le più pesanti.

Alessio Zerbin (Cesena): regala alla sua squadra la prima vittoria del 2020 sul campo dell’Imolese. La difesa avversaria non vive una giornata indimenticabile, lui ne approfitta con l’atteggiamento da grande calciatore segnando una doppietta.

Allenatore

Mauro Antonioli (Fermana): “E’ successo davvero” titolano i giornali locali esaltando l’impresa di una squadra che sta vivendo un momento magico e sta vincendo contro chiunque. Il calendario in teoria penalizzava i gialloblu. In pratica è arrivata la terza vittoria di fila tra l’altro senza subire gol.