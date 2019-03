FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. B: Danti show, dribbling e missile all'incrocio

Modulo 4-3-3

Turno dai tanti gol ma sempre caratterizzato dallo strapotere del Pordenone, passato con il 2-1 sul campo della Triestina, seconda forza del girone, staccata ora di 10 punti dalla capolista-corazzata. Successi in casa per Ravenna, Virtus Verona e Fermana. Notevoli i blitz in trasferta da parte di Vicenza, Giana Erminio e Teramo. Nel posticipo del Monday night la Ternana impatta 1-1 con il Gubbio. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Giacomo Bindi (Pordenone): i suoi guantoni per la serie B. Torna a parare un calcio di rigore, prodezza che vale doppio per l’importanza della posta in palio e per lo spessore dell’attaccante che ha tirato. Granoche solitamente è cecchino infallibile, il portiere ospite però ha risposto da campione.

Difensori

Mattia Gennari (Vis Pesaro): da pronostico la sua squadra doveva essere la vittima sacrificale del super Monza costruito a gennaio da Galliani, in realtà la difesa ha sfoderato una prova di alto livello per 90 minuti e lui è stato l’indiscusso trascinatore. Attentissimo sia su Brighenti che su Reginaldo.

Marco Comotto (Fermana): dietro il successo contro il Rimini che consacra i marchigiani per la lotta play off c’è molto dell’esperto difensore che, di testa e in scivolata, ha recuperato un’infinità di palloni risultando per distacco il migliore in campo assieme al match winner Arturo Lupoli.

Marcos Espeche (Gubbio): con un bel colpo di testa il difensore argentino spizza in rete una punizione di Casiraghi per il momentaneo 1-0.

Lorenzo Cecchi (Imolese): batte Cincilla con uno stacco imperioso, conferma del fatto che è un’arma in più micidiale sulle palle inattive. Soprattutto nel secondo tempo alza un muro e non si passa.

Centrocampisti

Davide Bianchi (Vicenza): Giacomelli e Curcio apparecchiano la tavola, lui è bravissimo a sbucare tra i difensori della Sambenedettese per una doppietta di pregevole fattura che permette ai biancorossi di rilanciarsi dopo un periodo complicato. Ottima l’intesa con attaccanti ed esterni.

Daniele Pinto (Giana Erminio): propizia la seconda azione con un’apertura a memoria di prima intenzione per Solerio smarcatosi a sinistra, intuizione degna di un grande regista di centrocampo. Dopo il vantaggio gioca in posizione più decentrata e sfrutta la sua rapidità per partire in contropiede e far trascorrere i minuti.

Marco Anghileri (Renate): insacca da due passi su assist di Spagnoli, erano passati meno di sessanta secondi e non era semplice farsi trovare pronti e lucidi dinanzi alla porta. Gestisce con intelligenza tutti i palloni che passano dai suoi piedi.

Attaccanti

Leonardo Candellone (Pordenone): la sblocca in avvio con una precisa spaccata che gli permette di anticipare il diretto marcatore e di gonfiare la rete con il sinistro. Conquista con bravura e determinazione il rigore del raddoppio.

Saveriano Infantino (Teramo): così come a Ravenna anche stavolta è lui il bomber da trasferta capace di regalare punti preziosissimi alla sua squadra. Vincere a Bergamo contro l’Albinoleffe era vitale per gli abruzzesi, la decide la zampata di un calciatore giunto a gennaio con la mentalità giusta.

Domenico Danti (Virtus Verona): rete fantastica per l’estroso attaccante veneto, bravissimo ad incunearsi in area con una progressione dalla sinistra e con due dribbling ubriacanti tra Contessa e Canini. Il tiro all’incrocio dei pali strappa applausi al pubblico presente e rappresenta forse il gol più bello della sua carriera.

Allenatore

Attilio Tesser (Pordenone): all’andata era arrivata una delle tre sconfitte della sua gestione, stavolta coglie una vittoria fondamentale su un campo difficilissimo che spiana la strada verso il traguardo.