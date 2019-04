FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. B: Granoche tiene a galla la Triestina

Modulo 4-3-1-2

Nella foto Granoche

© foto di Federico Gaetano

Frena ancora il Pordenone, costretto sul pari in bianco dal Ravenna. Ma ancora una volta non ne approfitta la Triestina, fermata sul pari con gol dal Gubbio. Successi casalinghi per Feralpi (che raggiunge la Triestina in seconda posizione di classifica), SudTirol e Giana. Il resto di giornata in tanti pareggi e nessuna vittoria in trasferta. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentaquattresima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Gianluca Marcantognini (Fermana): ipnotizza una vecchia volpe come Vantaggiato parando un calcio di rigore, fotografia perfetta non solo del momento nero vissuto dalle fere, ma anche della sua strepitosa stagione. Nella ripresa la Ternana tenta l’assedio, ma si batte contro un autentico muro.

Difensori

Daniel Semenzato (Pordenone): avvio di gara devastante, sulla fascia macina chilometri e sforna immediatamente un paio di cross pericolosissimi non sfruttati a dovere dai compagni. Non è un caso abbia giocato quasi tutte le partite, ha messo a disposizione del gruppo qualità e personalità.

Marco Maini (Gubbio): non vive un pomeriggio tranquillissimo, la rapidità di Procaccio e la fisicità di Granoche metterebbero in difficoltà anche colleghi di categoria superiore. E’ suo, però, il gol che sblocca la partita: l’appoggio di testa a porta vuota è favorito dall’errata uscita del portiere alabardato.

Dario Bergamelli (Teramo): prova sontuosa dell’esperto centrale biancorosso, bravo ad annullare Arma e a disimpegnarsi egregiamente su due clienti scomodi come Guerra e Giacomelli. Non sbaglia praticamente nulla.

Nicolas Giani (FeralpiSalò): calciatore di categoria superiore e lo dimostra ancora una volta giganteggiando sulla corsia di competenza senza concedere nulla.

Centrocampisti

Tommaso Morosini (SudTirol): stop di destro, tiro di sinistro e pallone all’angolino imprendibile per Sala. Mister Zanetti gli chiede spesso di inserirsi in zona gol e di sfruttare la sua grande tecnica individuale: stavolta è stato accontentato.

Alessandro Celli (Teramo): ristabilisce la parità con una conclusione da media distanza che beffa il portiere del Vicenza. La battuta dai 20 metri è uno dei pezzi pregiati del suo vasto repertorio, dimostra di poter essere un trascinatore nel momento cruciale della stagione.

Nicola Pavan (Renate): alla sua squadra manca ancora il gol, ma almeno è stato ritrovato l’equilibrio tattico anche grazie all’intelligenza e alla duttilità di un centrocampista generoso, quanto valido tecnicamente.

Trequartista:

Alessio Curcio (Vicenza): la sblocca in avvio con l’inaspettata complicità del portiere, ha avuto comunque il merito di provarci dopo pochi minuti di gioco. Quando batte i calci piazzati è sempre pericolosissimo.

Attaccanti

Pablo Granoche (Triestina): ci pensa sempre lui, e non potrebbe essere altrimenti in una categoria laddove i bomber di esperienza fanno ancora la differenza a prescindere dall’età. Un colpo di testa perfetto e un calcio di rigore tengono in vita le speranze dei biancorossi in virtù dello 0-0 del Pordenone capolista.

Daniele Rocco (Giana Erminio): regala una vittoria inaspettata e fondamentale alla sua squadra ritagliandosi una vetrina importante a cospetto dei big del Monza di Berlusconi e Galliani. Doppietta splendida, da vero rapace dell’area di rigore.

Allenatore

Domenico Toscano (FeralpiSalò): a inizio stagione si pensava potesse lottare per la promozione diretta, merito di una società che ha allestito una rosa altamente competitiva e composta da gente di esperienza. Non era facile assemblare un gruppo quasi totalmente nuovo e che finalmente ha trovato continuità e solidità difensiva.