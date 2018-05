FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. B: prima doppietta stagionale per Candellone

Modulo 3-4-1-2

Nel girone B il neo promosso Padova trova il pareggio (1-1) contro la Reggiana. Clamorosamente sconfitta in casa la Sambenedettese ad opera dell'Albinoleffe: i bergamaschi, che avevano motivazioni da vendere, hanno prevalso per 1-0 e sono entrati ai play-off, il ko è stato però fatale all'allenatore dei rossoblù Ezio Capuano, esonerato l’altro ieri. A sorpresa anche il Südtirol ha raggiunto al secondo posto Samb e Reggiana: per gli altoatesini successo prezioso a Ravenna. Entrano nei play-off il Renate, 2-0 alla Fermana e il Mestre. Agli spareggi promozione anche il Bassano (2-2 a Vicenza) e la Feralpisalò (4-1 sulla Triestina che rischia di non qualificarsi). Ha riposato il Pordenone, ma ai ramarri può bastare un pareggio al Bottecchia con il Renate domenica prossima. Fano e Teramo pareggiano 0-0. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Daniel Offredi (Sudtirol): non può nulla in occasione del gol di Marzeglia ma per il resto della partita abbassa la saracinesca a suon di miracoli.

DIFENSORI

Alessandro Malomo (Vicenza): il suo gol a tempo scaduto evita ai suoi una sconfitta che avrebbe reso ancor più pesante il finale di stagione.

Paolo Marchi (Feralpisalò): chiude il match con la Triestina colpendo perfettamente la sfera di testa.

Matteo Di Gennaro (Renate): ancora una grande prova dell'ex Parma che trova anche la via del gol in avvio di ripresa.

CENTROCAMPISTI

Luca Parodi (Feralpisalò) : il centrocampista scuola Torino trova il primo gol stagionale con un tocco di giustezza.

Antonio Palma (Renate): fa venire gli incubi a Doninelli sfruttando tutta la sua qualità unita ad un immenso spirito di sacrificio.

Alessandro Sbaffo (Albinoleffe): l'ex Avellino non trova il gol ma serve una miriade di palloni non disdegnando di sacrificarsi in fase di ripiego.

Enzo Di Santantonio (Santarcangelo): il centrocampista italo-francese chiude la partita di Mestre sfruttando a dovere l'errore di un avversario.

TREQUARTISTA

Carmine Giorgione (Albinoleffe): risolve l'ostica trasferta di San Benedetto del Tronto con un diagonale che non lascia scampo al mal capitato Perina.

ATTACCANTI

Leonardo Candellone (Sudtirol): il giovane talento di proprietà del Torino mette a segno la sua prima doppietta stagionale regalando ai suoi il successo di Ravenna.

Nicola Capellini (Santarcangelo): con un destro preciso mette in cassaforte il risultato trovando la seconda gioia stagionale.

ALLENATORE

Karel Zeman (Santarcangelo): il figlio del boemo è ad un passo dal centrare il miracolo salvezza dopo essere subentrato quando la squadra sembrava spacciata.