FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. B: Tesser riscrive la storia del Pordenone

Modulo 4-3-3

Attilio Tesser

© foto di Federico Gaetano

E' fatta per il Pordenone di Tesser, promozione anticipata in B al termine di una cavalcata straordinaria, grazie al successo casalingo contro la Giana Erminio. In zona playoff, vincono Triestina, Imolese, FeralpiSalò, Monza, Vicenza e Sambenedettese. Vani, in ottica playoff, invece i successi di Ternana e Albinoleffe. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la trentasettesima giornata di campionato nel girone B:

Portiere

Anthony Iannarilli (Ternana): anche per lui non è stata una stagione semplice. Nella sfida decisiva, però, ci mette i guantoni e blinda i tre punti. Strepitoso nella ripresa su Raffini.

Difensori

Nicolas Giani (FeralpiSalò): l’acquisto di esperienza che serviva in difesa e che, da gennaio in poi, ha dato un grande contributo. Maiorino confeziona la rimonta con un tris d’autore, lui ci mette una pezza conservando il soffertissimo successo esterno.

Alberto Barison (Pordenone): si iscrive a referto nella giornata più importante entrando di diritto nella storia. Buca Leoni da due passi sfruttando l’ennesimo assist di Burrai, si è trasformato in un goleador aggiunto nella fase finale di una stagione da ricordare per sempre.

Alessandro Fiordaliso (Teramo): batte Offredi con un colpo di testa in tuffo da distanza ravvicinata concretizzando un’azione studiata a lungo in allenamento. E’ sempre puntuale nelle chiusure pur a cospetto dei colossi della Triestina.

Vedran Celjak (Sambenedettese): contro il Gubbio è uno dei migliori, sulla corsia di competenza spinge a più non posso sfruttando anche la lentezza del diretto marcatore che va sempre in difficoltà e gli permette di crossare a ripetizione. Un valore aggiunto dal quale ripartire

Centrocampisti

Mirko Petrella (Triestina): bravo e fortunato in occasione del gol. Prima colpisce la traversa con un destro quasi perfetto, poi è lesto ad anticipare tutti sulla ribattuta e a depositare la sfera in fondo al sacco. Anche lui tra i protagonisti di una stagione intensa e ancora tutta da vivere.

Salvatore Burrai (Pordenone): è stato il trascinatore e il leader della squadra, quel calciatore di categoria superiore che ha preso per mano i compagni spingendoli in cadetteria. Anche nel giorno della festa ha mantenuto alta la concentrazione e sfornato altri due assist. Immenso.

Andrea D’Errico (Monza): ottantadue minuti di livello assoluto, pur non segnando è l’uomo più pericoloso dei biancorossi e solo le prodezze del portiere avversario gli negano la gioia di un gol che avrebbe meritato. Guizzi incisivi sulle prime due reti, a centrocampo è determinante e crea sempre la superiorità numerica.

Attaccanti

Pasquale Maiorino (FeralpiSalò): matador di giornata, l’uomo ovunque che corre per quattro e toglie le castagne dal fuoco nei momenti difficili. Porta a casa il pallone grazie ad una pregevole tripletta, il terzo gol in particolare è un’autentica gemma ancora assai gettonata sul web. Strepitoso.

Guido Marilungo (Ternana): ci mette tre minuti per regalare la prima vittoria del 2019 a una Ternana bruttissima per tutto il girone di ritorno, ma alla fine salva e libera di programmare con maggiore ambizione e serenità un futuro del quale potrebbe far parte dopo aver contribuito a suon di gol.

Eric Lanini (Imolese): entra in tutte le azioni degli emiliani, un’autentica spina nel fianco e fiore all’occhiello di una rosa che ha stupito l’intera Italia calcistica. La punizione che sblocca il risultato è una gemma per bellezza, precisione e potenza.

Allenatore

Attilio Tesser (Pordenone): dopo Novara e Cremona vince un altro campionato di serie C, probabilmente il più difficile in assoluto e per certi aspetti inaspettato. Ha condotto in testa la stagione praticamente dalla prima giornata, nel girone di ritorno quella che sembrava una frenata era in realtà una gestione intelligente del vantaggio culminata con il fondamentale successo a Trieste che ha messo la parola fine e spento le speranze degli alabardati. Garanzia.