FOCUS TMW - Serie C, Top 11 gir. B: un lampo di Scappini decide il derby

Modulo 3-4-3

Nella foto Scappini

E’ il Vicenza la nuova capolista del girone B. I biancorossi, saggiamente guidati da una garanzia come Di Carlo, espugnano per 3-0 il campo della Sambendettese. L’1-1 nel big match tra Piacenza e Padova ha sicuramente avvantaggiato i veneti che, gara dopo gara, stanno anche riportando al proprio fianco il grande pubblico. Derby emiliano-romagnoli ricchi di sorprese: 1-1 tra Ravenna e Cesena, la Reggiana espugna Modena e riscatta i recenti passi falsi. Nel posticipo del Monday night vincono Triestina e Imolese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la dodicesima giornata di campionato nel girone B.

>Portiere

Federico Ravaglia (Gubbio): un’altra prova superlativa per un diciannovenne che scende in campo con disarmante serenità e consapevolezza dei propri mezzi.

Difensori

Daniel Cappelletti (Vicenza): uscita a vuoto di Raccichini e colpo di testa vincente per lo 0-1. Schema davvero ben orchestrato dai biancorossi, bravo anche Vandeputte a pescarlo con un cross perfetto. Autorevole prestazione in retroguardia, regala un pomeriggio difficile a Volpicelli.

Kevin Vinetot (Sudtirol): Petrella la sblocca, il roccioso difensore conserva. Il duello con Magrassi è stato senza esclusione di colpi, un intervento in anticipo in scivolata vale un voto ancora più alto in pagella.

Davide Mordini (FeralpiSalò): il terzino sinistro di Recanati non partiva teoricamente titolare nelle gerarchie, ma dopo il cambio di guida tecnica si è imposto garantendo affidabilità e duttilità tattica. Non a caso è in corso la trattativa per il rinnovo.

Centrocampisti

Marco Imperiale (Piacenza): nel 3-5-2 sembra trovarsi molto a suo agio, spinge con grande continuità grazie ad un buon piede e un’ottima condizione atletica. La sblocca capitalizzando uno schema provato e riprovato in allenamento, splendido il movimento sul secondo palo che spiazza tutti i difensori del Padova.

Emanuele Valeri (Cesena): sfrutta alla perfezione una sponda di Butic e batte il portiere del Ravenna con una conclusione potentissima e imprendibile. Già nel primo tempo era entrato in tutte le azioni più pericolose.

Luca Belcastro (Imolese): riapre il match al 63’ con una conclusione strepitosa che si insacca all'incrocio dei pali alla destra di Nobile.

Simone Pontisso (Vicenza): cala il tris con un missile dalla distanza che si infila quasi all’incrocio dei pali, esecuzione balistica di grande spessore e di categoria superiore che sigilla il trionfo dei biancorossi al Riviera delle Palme.

Attaccanti

Simone Guerra (Vicenza): sta trascinando la squadra come tutti i tifosi speravano da tempo. Raccichini non è in giornata e lo beffa con una sorta di pallonetto che non gli lascia scampo.

Stefano Scappini (Reggiana): infila Gagno da due passi con una conclusione rasoterra non angolatissima, ma difficilmente parabile. Primo tempo di grande spessore, denota una crescita atletica importante.

Massimiliano Pesenti (Padova): abbastanza fortunosa la rete del pareggio, raccoglie il pallone dopo una serie di batti e ribatti nell’area di rigore biancorossa. E’ comunque bravo a mantenere la freddezza necessaria per prendere la mira.

Allenatore

Domenico Di Carlo (Vicenza): sta vincendo il duello a distanza con Sullo. Scavalcare il Padova sembrava utopia fino a un mese fa, oggi è una piacevole realtà e il mister è stato assoluto protagonista.