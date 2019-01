FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. C: Baclet e Di Piazza lasciano subito il segno

Modulo 4-2-4

La Juve Stabia soffre contro l'ultima della classe Paganese ma vince ancora, 9 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice Trapani, vittoriosa a Siracusa. Successi in casa per Catania, Catanzaro e Virtus Francavilla. Vincono, invece, in trasferta Viterbese e Vibonese. Nel posticipo del Monday night il Rieti conquista un buon punto in trasferta contro la Cavese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventitreesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Paolo Branduani (Juve Stabia): la miglior difesa del girone può contare su un portiere di altissimo livello. Il derby con la Paganese si rivela più difficile del previsto e deve sfoderare una prestazione super. E’ semplicemente prodigioso su Scarpa, Parigi e Cesaretti.

Difensori

Leonardo Nunzella (Francavilla): un’altra ottima gara, sulla corsia di competenza garantisce corsa, fisicità e tanta qualità. Perfetto.

Ramzi Aya (Catania): non ci sono altri aggettivi disponibili per definire la stagione di altissimo livello di questo ragazzo cresciuto esponenzialmente con il passare delle settimane e che non ha fatto assolutamente rimpiangere un colosso come Bogdan. Un gigante.

Mariano Stendardo (Paganese): accantonati i sei mesi da incubo a Matera si è riproposto in una squadra molto giovane mostrando coraggio e voglia di rappresentare un punto di riferimento all’interno dello spogliatoio. Ottima condizione fisica e tanti interventi importanti specialmente su Paponi.

Roberto Vitiello (Juve Stabia): come detto in precedenza, la Paganese disputa una partita sorprendentemente propositiva e serve una performance di spessore di tutto il pacchetto arretrato. Sempre pronto in raddoppio su Scarpa, decisivo sui giovanotti azzurrostellati che, per quanto interessanti, devono arrendersi a cospetto della sua esperienza e sagacia tattica.

Centrocampisti

Giacomo Calò (Juve Stabia): sorprende Santopadre con una botta dalla distanza imprendibile e di rara precisione. Chirurgico in cabina di regia, tra i pochi elementi della categoria ad abbinare qualità e quantità.

Alessandro Marchi (Rieti): il faro della squadra, l’uomo di fiducia di ogni allenatore. Non trova il gol ma serve una miriade di palloni non disdegnando di sacrificarsi anche in fase di ripiego.

Attaccanti

Matteo Di Piazza (Catania): un giorno che difficilmente potrà dimenticare, un mix di emozioni contrastanti: la brutta prova della squadra, i fischi del pubblico, la necessità di scusarsi pur essendo l’ultimo arrivato e il match winner di una partita che il Rende non avrebbe meritato affatto di perdere. La sblocca con un tap-in a porta vuota dopo una punizione maligna di Lodi.

Andrea Bianchimano (Catanzaro): da un punto di vista estetico e pratico la sua doppietta è di facile fattura, ma resta un attaccante bravissimo a farsi trovare pronto al posto giusto al momento giusto. Quasi come leggesse in anticipo gli errori delle difese avversarie. Non è un caso che la rimonta della Casertana inizi quando esce dal campo. Naturalmente accompagnato da una standing ovation.

Alain Baclet (Reggina): tanti colleghi hanno esordito con un gol in queste due settimane di mercato, non poteva certo venire meno dopo aver trascinato il Cosenza negli scorsi play off. Fa impazzire i tantissimi tifosi amaranto presenti con un colpo di testa perfetto per scelta di tempo e precisione su assist di Sandomenico.

Luigi Castaldo (Casertana): ogni volta che i falchetti sembrano al tappeto, ecco che l’attaccante forse più forte della categoria prende in mano la squadra e diventa devastante. Due reti da urlo: dapprima un pallonetto, poi un destro a giro dal limite dell’area. Ci prova in tutti i modi nel finale, stavolta però non basta.

Allenatore

Gaetano Auteri (Catanzaro): un lusso per la categoria, sta pian piano contribuendo alla crescita dei giallorossi dopo tanti anni di assestamento che avevano creato una spaccatura con la piazza. Per un’ora una performance di alto livello contro una big come la Casertana.