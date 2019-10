FOCUS TMW - Serie C, Top 11 gir. C: Denis regala il colpaccio al Pertenio

Modulo 4-3-3

Nella foto Denis

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora una giornata scoppiettante nel raggruppamento centro-meridionale. Finisce 0-0 il big match tra Catania e Bari, giocato in uno stadio gremito e finito con le proteste per un presunto calcio di rigore non concesso ai padroni di casa. I galletti continuano a vincere poco in trasferta, ma un punto al Massimino è sempre da accogliere con entusiasmo. La Reggina, pur soffrendo nel finale, frena la rincorsa dell’Avellino di Capuano: una doppietta di Denis e una parata sensazionale di Guarna sigillano il primato anche grazie al ko del Potenza, all’ennesimo passo falso del Catanzaro e all’1-1 della Ternana. Terza vittoria di fila per il sorprendente Rieti, il cambio di guida tecnica ha sortito effetti miracolosi. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la dodicesima giornata di campionato nel girone C.

Portiere

Jacopo Furlan (Catania): porta inviolata tra le mura amiche come non accadeva da qualche settimana, la parata più difficile è storia del 12’ del primo tempo: il tiro in diagonale è di Costa, la deviazione in corner è determinante.

Difensori

Fabio Tito (Vibonese): l’attacco della Ternana è di quelli tosti, con giocatori di categorie superiori. Serve tutta la sua esperienza per neutralizzarli e limitare i danni. Dietro il pareggio conquistato dalla sua squadra c’è tanto della sua determinazione.

Luca Bruno (Rende): il reparto offensivo del Catanzaro non vive una giornata indimenticabile, ma nulla può sminuire i meriti del pacchetto arretrato guidato da lui con grande disinvoltura.

Marco Biagianti (Catania): nell’inedita veste di difensore centrale riesce a sfoderare una prova sorprendentemente positiva a cospetto di mostri sacri per la categoria come quelli del Bari. Ci mette tanta esperienza palesando senso della posizione e dell’anticipo.

Antonio Aquilanti (Rieti): una splendida girata in area di rigore ad inizio ripresa che spegne sul nascere le velleità di rimonta della Cavese. Un gesto tecnico quasi da attaccante.

Centrocampisti

Walter Guerra (Picerno): sblocca il risultato dopo 8 minuti con una deviazione sottomisura che non lascia scampo al portiere. Sulla corsia di competenza è imprendibile, sfiora ripetutamente il raddoppio e sforna assist invitanti per i compagni.

Simone Palermo (Viterbese): doppio assist per un esterno sempre più determinante nell’economia del gioco. La giocata che porta al gol Tounkara è di assoluto spessore e vale da sola il prezzo del biglietto.

Antonio Zito (Casertana): in questo momento è il giocatore più in forma dei campani. Il suo gol riapre la contesa, nella ripresa si supera e sforna anche due assist determinanti. Peccato predichi nel deserto.

Attaccanti

German Denis (Reggina): si è presentato ai nuovi tifosi a suon di gol, conferma che l’età non conta se mentalmente sei concentrato al massimo. Una doppietta in 5 minuti manda al tappeto la retroguardia dell’Avellino, non certo aiutata dal portiere biancoverde.

Domenico Mungo (Teramo): un gol spettacolare, un altro da rapinatore d’area, un assist no-look e una serie di dribbling efficaci che denotano tecnica, fantasia e imprevedibilità. La miglior prestazione stagionale.

Luigi Cuppone (Monopoli): la punizione di Giorno è perfetta ma si infrange sulla traversa, bravissimo l’attaccante ad avventarsi prima di tutti gli avversari sul pallone per l’1-0 che mette in discesa la partita. Poco dopo sfiora il raddoppio con un sinistro a pelo d’erba che termina fuori di pochissimo.

Allenatore

Domenico Toscano (Reggina): botta e risposta a distanza in sala stampa con Capuano. “Che coraggio!” il commento ironico del tecnico salernitano rispetto alle dichiarazioni del collega che ha parlato di successo meritato. Il campo ha espresso comunque un verdetto insindacabile e la classifica è eccezionale.